Thần Tài ‘mở sổ vàng’ trao cho 3 con giáp may mắn tột đỉnh, giàu sang hơn người, cuộc đời sang trang, tương lai tươi sáng trong 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch

Trong 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, cát tinh trợ giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Tý khá nhiều. Con giáp này dành nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề khó khăn còn đang tồn đọng. Cấp trên nhìn nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc của bản mệnh.

Tuy nhiên thời gian này, Thủy sinh xuất cho Mộc, có lẽ vì dành quá nhiều thời gian cho công việc mà con giáp này có phần bỏ bê gia đình. Đối phương chán nản vì suốt ngày phải chờ đợi tuổi Tý, rạn nứt tình cảm cũng từ đó mà ra. Bản mệnh cần sớm nghĩ cách hâm nóng mối quan hệ để cải thiện tình trạng.

Tuổi Tý vô cùng bận rộn, tuy nhiên chỉ cần lên kế hoạch cụ thể là có thể hoàn thành tất cả những công việc đó mà không gặp khó khăn hay trở ngại gì. Trong công việc, hãy tìm hiểu thông tin tường tận và làm việc bằng tất cả sự sức lực và tinh thần trách nhiệm của bản thân.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Thìn là cát thần che chở cho vận trình tài lộc của con giáp này. Việc kinh doanh buôn bán thuận lợi hơn, hàng hóa lưu thông đều đặn. Mọi chuyện đang đi đúng guồng quay mà bạn mong muốn nên không có gì cần phải bận tâm vào lúc này cả.

Ảnh minh họa: Internet

Với những chú Rồng đi theo nghiệp văn phòng làm công ăn lương thì vận trình có đôi chút khác biệt, song về cơ bản thì tài vận đang khởi sắc, tiền bạc không còn quá eo hẹp. Bản mệnh có thêm nghề tay trái cho mình nên cũng giúp cho đời sống bớt phần nào khó khăn khi chỉ trông chờ vào lương thưởng.

Ngũ hành tương xung lại khiến cho vận tình duyên đang đi xuống, người độc thân vẫn đang chần chừ không biết trái tim mình hướng về đâu. Còn người đã có đôi thì gặp phải khúc mắc trong chuyện gia đình, hai người tranh cãi bất đồng cũng bởi không tìm thấy tiếng nói chung.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong 15 ngày cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Ngọ chẳng hề gặp một chút khó khăn nào khi có Tương Hội ở bên trong ngày này. Các mối quan hệ xã giao của bạn cũng vô cùng tốt đẹp, khiến mọi việc diễn ra suôn sẻ không ngờ.

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Ấn khẳng định năng lực mạnh mẽ của bạn, nhất là với những người làm trong lĩnh vực dịch vụ, nghệ thuật, hay nghề tự do. Sự linh hoạt và nhạy bén giúp bạn nhanh chóng ghi điểm trong mắt mọi người xung quanh. Sẽ có không ít lời khen ngợi dành cho bạn trong ngày hôm nay.

Đào hoa vượng sắc, con giáp tuổi Ngọ sớm đắm chìm trong tình yêu trong ngày Hỏa Thổ tương sinh này. Sự hòa hợp giữa hai bạn khiến cho mọi người xung quanh không ngừng ghen tị. Người độc thân cũng tỏa ra một sức hút mạnh mẽ khiến không ít đối tượng tìm tới và bày tỏ tình cảm. Hãy lắng nghe trái tim mình và cho đối phương câu trả lời đi nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!