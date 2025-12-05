Nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp LỘC về trước ngõ, đổi số khai vận, lấy túi hứng của cải trời ban, may mắn lên ĐỈNH CAO

Tâm linh - Tử vi 05/12/2025 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp LỘC về trước ngõ, đổi số khai vận, lấy túi hứng của cải trời ban, may mắn lên ĐỈNH CAO trong nửa cuối tháng 10 âm lịch nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, Chính Tài phù trợ, người tuổi Sửu có một túi tiền rủng rỉnh. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kí kết được các hợp đồng có giá trị nên không thiếu các khoản hoa hồng, thưởng nóng. Với người làm kinh doanh buôn bán, con giáp này giữ được chữ tín của mình nên có nhiều khách hàng trung thành quay lại ủng hộ nhiều lần. Bạn không cần quá vất vả vẫn kiếm được tiền về túi.

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp LỘC về trước ngõ, đổi số khai vận, lấy túi hứng của cải trời ban, may mắn lên ĐỈNH CAO - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm chưa có nhiều biến động. Có thể vì bạn quá bận rộn nên chưa có thời gian tìm hiểu người khác. Có lẽ bạn nên tìm cách cân bằng cuộc sống của mình, cho bản thân thời gian thư giãn.

Con giáp tuổi Dậu 

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, mang lại tác động tích cực cho tuổi Dậu trên phương diện sự nghiệp.  Người làm đầu tư, kinh doanh hoặc làm nghề tự do có thể ký kết được những hợp đồng triển vọng. Khoản tiền bản mệnh thu về trong khoảng thời gian này có thể chưa quá nhiều nhưng là dấu hiệu lạc quan cho tương lai, hãy tiếp tục đi theo hướng mình đã chọn.

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp LỘC về trước ngõ, đổi số khai vận, lấy túi hứng của cải trời ban, may mắn lên ĐỈNH CAO - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này cũng nhận được những dấu hiệu tích cực trên phương diện tình cảm. Chỉ cần bản mệnh nghiêm túc với người khác thì ắt cũng được nhận lại sự chân thành của đối phương, quan hệ đôi bên được nâng lên một tầm cao mới.

Con giáp tuổi Dần 

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Dần may mắn được Tam Hội hỗ trợ nên vận trình sự nghiệp trong ngày đầu tuần có nhiều khởi sắc. Bản mệnh có nhiều ý tưởng sáng tạo và hay ho, hứa hẹn tạo ra nhiều bước đột phá mới trong công việc. Cứ đà này thì sẽ rất thuận lợi cho việc phát triển tài năng cá nhân và hoạch định hướng đi sự nghiệp của bạn sau này. 

Nửa cuối tháng 10 âm lịch, 3 con giáp LỘC về trước ngõ, đổi số khai vận, lấy túi hứng của cải trời ban, may mắn lên ĐỈNH CAO - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài vận cũng có cơ hội tăng tiến. Những chú Hổ khá thuận lợi về đường tài lộc và phát triển tài vận cá nhân. Việc đầu tư sẽ sớm thu được lợi nhuận nhưng đừng vì thế mà mạo hiểm, dễ bị thua lỗ. Có thể mọi người nghĩ những gì bạn đạt được hiện tại là dựa vào may mắn, song thực tế không thể thiếu việc con giáp này có tầm nhìn nhạy bén trong kinh doanh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa nhà, đem lại may mắn và tài lộc, Phú Quý An Khang, đổi đời huy hoàng

Trong 2 ngày thứ 5, thứ 6, 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa nhà, đem lại may mắn và tài lộc, Phú Quý An Khang, đổi đời huy hoàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Quý Nhân gõ cửa nhà, đem lại may mắn và tài lộc, Phú Quý An Khang, đổi đời huy hoàng trong 2 ngày thứ 5, thứ 6 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Cháy quán ăn ngay trung tâm TP.HCM, 4 người tử vong thương tâm

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

Tiết lộ chiêu lừa khiến nam sinh 21 tuổi ở Hà Nội sập bẫy, gia đình mất trắng 550 triệu

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN MỚI: Biển Đông sắp đón bão số 16, khu vực nào khả năng ảnh hưởng trực tiếp?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông

Từ nay đến giữa tháng 12/2025, 3 con giáp mang đầy Phúc Khí, vận may mỉm cười, tiền bạc tự động chạy vào đầy túi, mọi điều hanh thông

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Phúc-Lộc-Thọ tề tựu xua tan mây mù cho 3 con giáp trong 7 ngày tới (10/12 dương lịch), tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, Phát Tài tiến tới giàu sang

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (6,7 tháng 12), 3 con giáp được Bồ Tát phù hộ, sự nghiệp hanh thông suôn sẻ, tiêu xài phủ phê, trả hết nợ nần

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp 'tiền về như vũ bão', cát vận kéo đến, tài vận hưng vượng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 5/12/2025, 3 con giáp 'tiền về như vũ bão', cát vận kéo đến, tài vận hưng vượng

Tam Hợp xuất hiện, 3 con giáp 'trúng lớn' trong 7 ngày tới (12/12/2025), tình tiền vượng phát, làm gì cũng thành công bất ngờ, trở thành Đại Gia

Tam Hợp xuất hiện, 3 con giáp 'trúng lớn' trong 7 ngày tới (12/12/2025), tình tiền vượng phát, làm gì cũng thành công bất ngờ, trở thành Đại Gia

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ sau ngày 5/12/2025

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ sau ngày 5/12/2025