Bão số 5 Kajiki tăng lên cấp 12, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16: Cực kỳ nguy hiểm, sắp gây mưa rất to

Đời sống 24/08/2025 09:43

Trước tình hình tác động nguy hiểm của cơn bão số 5 này, thì chiều nay cơ quan Khí tượng Thủy văn Việt Nam đã ban hành bản tin và nâng cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 đối với khu vực vùng biển từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và trên đất liền từ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo báo Dân Trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết 5h ngày 24/8, bão số 5 (tên quốc tế là Kajiki) đã tăng lên cấp 12, giật 15, cách Nghệ An, Hà Tĩnh khoảng 620km. Bão di chuyển nhanh, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Dự báo trong 12-24h tới, bão vẫn còn khả năng tăng cường độ, có thể đạt cấp 13-14, giật 15-16.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khoảng đêm nay và gần sáng mai gió bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Đến trưa và đầu chiều 25/8, bão sẽ đi vào đất liền khu vực các tỉnh từ Nghệ An -Quảng Bình gây gió mạnh vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15, mưa lớn 200-400mm, có nơi trên 700mm, theo nhận định của cơ quan khí tượng thủy văn.

Bão số 5 Kajiki tăng lên cấp 12, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16: Cực kỳ nguy hiểm, sắp gây mưa rất to - Ảnh 1
Bão số 5 vẫn còn khả năng tăng cường độ, có thể đạt cấp 13-14, giật 15-16. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, do ảnh hưởng của bão số 5, Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, biển động dữ dội.

Từ trưa và chiều 24-8, vùng biển từ Thanh Hóa đến Huế (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm 6 - 8 m; biển động dữ dội.

Từ chiều ngày 24-8, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Vùng ven biển từ Ninh Bình-Bắc Quảng Trị có nước dâng do bão cao từ 0,5 - 1,2 m. Mực nước tại Sầm Sơn (Thanh Hoá) cao 3,2-3,6 m, tại Hòn Ngư (Nghệ An) cao 3,3- 3,8 m, tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) cao 2,2-2,8 m và tại Cửa Gianh (Quảng Trị) cao 1,5-2 m.

Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Nghệ An tới Bắc Quảng Trị.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Đáng chú ý, từ đêm 24-8, trên đất liền từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14-15.

Từ đêm 24-8 đến hết ngày 26-8, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn ( trên 200 mm/3 giờ).

Bão số 5 Kajiki tăng lên cấp 12, có thể đạt cấp 13-14, giật cấp 16: Cực kỳ nguy hiểm, sắp gây mưa rất to - Ảnh 2
Nguy cơ cao ngập úng tại những vùng trũng, thấp ở ven biển, cửa sông, các đảo từ Nghệ An tới Bắc Quảng Trị. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và các trung tâm quốc tế, bão số 5 có thể đạt cấp 12-13, giật 15-16 tại khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Huế, cá biệt có mô hình thậm chí dự báo bão còn mạnh hơn.

Theo vị chuyên gia, các trung tâm dự báo nhận định mức độ nguy hiểm của bão số 5 được đánh giá không kém bão Yagi năm 2024 về gió mạnh và ít nhất bằng, thậm chí có thể mạnh hơn bão số 10 (bão Doksuri) năm 2017 - cơn bão này có đường đi và vùng ảnh hưởng tương tự.

Chuyên gia dự báo sự nguy hiểm của cơn bão này không chỉ ở gió mạnh mà còn do tác động tổ hợp của nhiều thiên tai gió rất mạnh, mưa đặc biệt lớn, nguy cơ lũ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Bão số 5 đe dọa toàn diện từ tuyến biển, vùng đồng bằng đến khu vực miền núi.

Trước tình hình đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai lên cấp 4 (mức rất lớn) cho vùng biển ven bờ từ Thanh Hóa đến Huế và đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (trọng tâm nhất khả năng là khu vực Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo người dân cần khẩn trương phòng tránh, chằng chống nhà cửa, sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không ra khơi trong thời điểm này.

Cảnh báo bão số 5 tiến gần: Mưa cực đại 600mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao chưa từng có

Cảnh báo bão số 5 tiến gần: Mưa cực đại 600mm, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao chưa từng có

Bão số 5 có tên quốc tế là Kajiki đang di chuyển nhanh hướng vào đất liền nước ta. Theo dự báo, bão sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh và có thể đạt cấp 12 trên trên vùng biển Thanh Hóa - Huế vào ngày 25/8.

