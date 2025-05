Bất ngờ trước 6 lợi ích sức khỏe khi uống trà chanh

Trà chanh là sự kết hợp lý tưởng giữa sự ấm áp của trà và hương vị thơm ngon của nước cốt chanh tươi. Trà chanh có hàm lượng chất chống oxy hóa và vitamin C cao, hỗ trợ giải độc, tiêu hóa và tăng cường khả năng miễn dịch.

Tăng cường sức khỏe làn da: Đặc tính chống lão hóa của vitamin C trong trà chanh có tác dụng chống lại tác hại của tia cực tím trong mùa hè. Vitamin C còn kích thích sản xuất collagen và giảm sự hình thành nếp nhăn trên khuôn mặt.

Chống oxy hóa và chống viêm: Vitamin C trong chanh có đặc tính chống oxy hóa, có thể chống lại một số bệnh nhiễm trùng, tăng cường hệ thống miễn dịch. Đặc tính chống viêm của trái cây họ cam quýt trong chanh còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Làm sạch cơ thể: Bằng cách loại bỏ độc tố và thúc đẩy chức năng gan được cải thiện, trà chanh đóng vai trò như một chất giải độc tự nhiên. Tính chất lợi tiểu của nó thúc đẩy sức khỏe thận và hỗ trợ làm sạch hệ tiêu hóa, giúp phục hồi cơ thể.

Thúc đẩy sức khỏe làn da: Nồng độ vitamin C cao trong trà chanh thúc đẩy sự hình thành collagen, giúp da trông trẻ trung và rạng rỡ. Chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, làm giảm các vết thâm, mụn trứng cá và các triệu chứng lão hóa, đồng thời thúc đẩy làn da khỏe mạnh và sáng hơn.

Ngăn ngừa ung thư: Uống trà chanh có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư ruột kết. Các chất chống oxy hóa trong chanh ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư ở các giai đoạn khác nhau.

Những người không nên uống nước chanh

Người bị tiêu chảy do chế độ ăn: Nếu tiêu chảy do vi khuẩn, uống nước chanh có thể có lợi vì đặc tính kháng khuẩn của nó. Tuy nhiên, trường hợp tiêu chảy là do phản ứng với chế độ ăn thì nên tránh uống thêm nước chanh.

Người có bệnh dạ dày: Uống nước chanh quá nhiều có thể làm nghiêm trọng thêm các triệu chứng như hội chứng trào ngược. Bởi chanh là một trong những trái cây có nhiều tính acid nhất. Nếu người thường bị trào ngược, ợ chua thì khi uống nhiều nước chanh bạn sẽ làm cho những triệu chứng này nặng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Người đang đói bụng: Uống nước chanh khi đói sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày như khiến dạ dày bạn bị ăn mòn bởi axit, gây ra viêm, loét, thậm chí xuất huyết bao tử. Vì thế, mọi người chỉ nên uống nước chanh sau khi đã ăn no khoảng 30 phút.