TP.HCM: Điều tra vụ xe tải 'né' xe máy phóng tốc độ cao lao vào trụ đèn giao thông làm 2 người bị thương

Đời sống 24/08/2025 10:33

Tại hiện trường, đầu xe tải và xe máy bể nát, tài xế được người dân phá cửa đưa ra ngoài. Vụ việc may mắn người đi xe máy chỉ bị thương nhẹ

Theo thông tin báo Thanh Niên, khuya 23/8, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Hiệp Bình khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Phạm Văn Đồng (thành phố Thủ Đức cũ). 

TP.HCM: Điều tra vụ xe tải 'né' xe máy phóng tốc độ cao lao vào trụ đèn giao thông làm 2 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ cùng ngày, xe tải chở vật liệu xây dựng biển số 61K - 624.xx lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ đường Kha Vạn Cân đi cầu Bình Lợi. Khi đến giao lộ Phạm Văn Đồng – Hiệp Bình, xe tải tránh một xe máy chạy cùng chiều đang vượt lên nhưng lại xảy ra va chạm với một xe máy khác (biển số 59X3 - 361.xx).

Cú va chạm làm xe máy ngã ra đường, chiếc xe tải tiếp tục lao đi rồi tông trực diện vào trụ đèn tín hiệu giao thông mới dừng lại. Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 người bị thương, trong đó tài xế xe tải kẹt trong cabin, được người dân giải cứu ra ngoài.

TP.HCM: Điều tra vụ xe tải 'né' xe máy phóng tốc độ cao lao vào trụ đèn giao thông làm 2 người bị thương - Ảnh 2
Hậu quả của vụ tai nạn làm 2 người bị thương. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, tại hiện trường, đầu xe tải bị biến dạng, kính chắn gió vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ rơi vãi trên mặt đường. Chiếc xe máy bị hất ngã nằm chắn ngang làn đường. Rất may, tài xế xe tải thoát chết trong gang tấc, được người đi đường hỗ trợ đưa ra khỏi xe.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Hàng Xanh (PC08) đã có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời trích xuất camera để điều tra nguyên nhân và truy tìm người điều khiển xe máy liên quan.

Từ khóa:   tai nạn giao thông xe tải tông trụ đèn tin mới

