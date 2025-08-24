Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, 3 con giáp quét sạch mây mù, rũ sạch vận đen, ôm bao tải vàng, Phát Tài cực to, mọi điều thuận lợi

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, hứa hẹn có điều mới mẻ có thể thu hút tuổi Mão, khiến con giáp này không thể tránh khỏi sự quan tâm nhất định. Tuy nhiên cần phải cưỡng lại nó và chớ vội vàng đưa ra những chọn lựa hấp tấp, bởi vì còn nhiều vấn đề rắc rối tiềm ẩn mà bản mệnh chưa thực sự kiểm soát được.

Khao khát là sự cân bằng cho đời sống, tuy nhiên dường như do Mộc Thổ xung khắc, tuổi Mão chưa có bất cứ động thái nào thể hiện sự tích cực vươn tới mục tiêu này. Đây cũng là ngày mà con giáp này sẽ phải đối diện với một nhân vật khó ưa nào đó và có một chút bế tắc trong việc tìm cách giải quyết mâu thuẫn.

Một chút thận trọng là cần thiết trong lúc này để tránh con giáp này xa rời thực tế. Tuổi Mão nếu cứ nói nhiều điều không liên quan tới hiện tại cũng có thể làm người khác tức giận. Nếu cần hãy viết hết ý tưởng sáng tạo của mình ra một cuốn sổ và giữ cho mình.

Con giáp tuổi Tý

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, Tam Hợp xuất hiện cho thấy tình cảm của con giáp tuổi Tý sẽ được nâng lên một nấc thang mới ngày hôm nay. Hãy cho người ấy một cơ hội, và điều này cũng hoàn toàn tốt cho bạn. Khi bạn dồn tâm huyết của mình cho việc vun xới tình cảm thì bạn cũng sẽ nhận được quả ngọt mà thôi.

Kiếp Tài chỉ ra rằng con giáp tuổi Tý có thể gặp rắc rối liên quan đến nghi ngờ, mâu thuẫn trong công việc. Nếu bạn chưa có tâm trạng cho một tuần mới đầy hứng khởi thì cũng chẳng ai có thể trách bạn vì điều đó. Bạn cần đến những khoảng lặng riêng tư để tinh thần thư thái hơn, cho phép mình được nghỉ ngơi nhiều hơn nhé.

Ngũ hành tương sinh dự báo sức khỏe của bản mệnh thời gian này rất tốt, một số vấn đề liên quan tới tiền bạc cũng dần được dàn xếp ổn thỏa. Việc giảm bớt những lo lắng cũng giúp tinh thần bạn tốt hơn trước rất nhiều.

Con giáp tuổi Mùi

Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, tuổi Mùi đạt được những kết quả rất tích cực trong công việc nhờ thái độ làm việc tập trung, nghiêm túc. Bản mệnh nhận được sự quý mến của cấp trên và có thể được thăng tiến trong tương lai gần.

Tuy nhiên, tuổi Mùi cần cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người, đừng cố chấp, bảo thủ với những quan điểm từ trước đến nay của mình. Đôi khi bản mệnh sẽ nhận thấy người ngoài có cái nhìn khách quan và chính xác hơn bản thân nhiều.

Ngũ hành Thổ sinh Kim, vận trình tình cảm của tuổi Mùi trong ngày vẫn êm đẹp. Bản mệnh và đối phương luôn lắng nghe, thấu hiểu lẫn nhau, thậm chí không cần ai phải nói rõ thành lời. Để có thể được như vậy là nhờ vào việc hai người luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau mọi chuyện trong cuộc sống.

