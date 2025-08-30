Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Đời sống 30/08/2025 16:39

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đến hiện trường, phong tỏa đoạn đường Nguyễn Khoái qua khu vực cháy. Ít nhất 5 xe cứu hỏa được điều động, giao thông ùn ứ kéo dài.

Theo thông tin VietNamNet, khoảng 12h15 ngày 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi ô tô, xe máy ở khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện có khói đen dày đặc kèm theo mùi khét bốc ra từ khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy và Cảng Hà Nội.

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VietNamNet. 

"Khói đen đặc bốc lên rất nhanh kèm theo mùi khét khiến nhiều người đi trên cầu Vĩnh Tuy hoảng hốt. Tôi thấy nhiều người hoang mang, không biết cháy gì nên vội đứng lại xem", nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Một nhân chứng khác cho biết, quan sát từ trên cầu Vĩnh Tuy xuống họ thấy có nhiều ô tô, xe máy ở bên trong và lửa bùng lên dữ dội. Đáng chú ý, khu vực này tập trung nhiều kho xưởng và phương tiện.

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét - Ảnh 2

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét - Ảnh 3

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét - Ảnh 4
Xe cháy trơ khung. Ảnh: VietNamNet. 

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, tiếp cận dập lửa.

Theo VNExpress, thời điểm cảnh sát tiếp cận, lửa đã lan sang khoảng 6 xe máy. Lính cứu hỏa phải phá lớp tôn quây bãi giữ xe để luồn vòi phun vào bên trong. Sau hơn một giờ, đến 14h30, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, thành cầu Vĩnh Tuy bị ám khói đen, nhiều xe máy cháy rụi. Số lượng phương tiện hư hỏng cụ thể chưa được thống kê.

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa

Hà Nội: Nhà xưởng bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, huy động 9 xe chữa cháy tới hiện trường dập lửa

Theo Công an TP Hà Nội, đám cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

