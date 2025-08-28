Sau khi chém vợ 'hờ', Phạm Văn Phúc châm lửa đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau gây thiệt hại hơn 20 tỉ đồng. Hiện, sức khỏe của người này phục hồi tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 28/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án cháy 57 ki-ốt ở chợ Thanh Tùng (xã Thanh Tùng) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản. Cùng đó, sẽ điều tra thêm hành vi cố ý gây thương tích của nghi phạm Phạm Văn Phúc (63 tuổi). Hiện trường vụ cháy 57 ki-ốt ở chợ Thanh Tùng gây thiệt hại hơn 20,6 tỷ đồng. Ảnh: Báo Tiền Phong. Hiện, sức khỏe của ông Phạm Văn Phúc (nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng) phục hồi tốt, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Trước đó, ông Phúc bị thương ở tay, ngạt khói trong vụ cháy.

Như báo Người Lao Động đã thông tin, trưa 22/8, sau khi cự cãi thì Phúc đã chém người phụ nữ sống chung như vợ chồng với mình là bà B.P.T. (52 tuổi). Bà T. được hàng xóm đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Sau đó, Phúc châm lửa đốt nhà dẫn đến cháy lan sang các ki-ốt của chợ Thanh Tùng. Phạm Văn Phúc (63 tuổi) được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ Thanh Tùng. Ảnh: Báo Tiền Phong. Tiếp nhận thông tin, lực lượng tại chỗ của 4 xã với hàng chục người được huy động đến hiện trường chữa cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Phạm Thành Ngại cùng Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy. Đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại hoàn toàn 57 căn ki-ốt và hàng hóa của 31 tiểu thương với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng. Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Người Lao Động. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phúc. Ngay khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã tới thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ bước đầu cho các hộ dân bị thiệt hại trong vụ cháy.

Nóng: Bắt giữ khẩn cấp người đàn ông chém vợ hờ, đốt nhà gây cháy chợ ở Cà Mau Ông P., người đàn ông 63 tuổi sống trong khu chợ, được xác định là nghi phạm gây ra vụ cháy chợ xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-vu-chem-vo-roi-ot-nha-lam-chay-lan-57-ki-ot-cho-vi-ghen-o-ca-mau-chinh-thuc-khoi-to-vu-an-741005.html