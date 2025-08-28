Đà Nẵng: Cháy lớn kèm tiếng nổ, xưởng cơ khí bị thiêu rụi, lính cứu hỏa phải kéo ống gần 500m để dập lửa

Đời sống 28/08/2025 08:42

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng cơ khí rộng khoảng 100m2 nằm trong kiệt 110 đường Mẹ Suốt. Lính cứu hỏa kéo 500m đường ống để dập lửa.

Theo thông tin báo Dân Trí, chiều 27/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng cơ khí rộng khoảng 100m2 nằm trong kiệt 110 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Theo người dân, khoảng 17h10 cùng ngày, lửa bùng phát bên trong xưởng, kèm nhiều tiếng nổ. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa.

Đà Nẵng: Cháy lớn kèm tiếng nổ, xưởng cơ khí bị thiêu rụi, lính cứu hỏa phải kéo ống gần 500m để dập lửa - Ảnh 1
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng điều động 6 xe chữa cháy, xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Theo thông tin báo Dân Việt, do nhà xưởng nằm sâu trong kiệt hẹp, xây kín bằng tôn nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Đà Nẵng: Cháy lớn kèm tiếng nổ, xưởng cơ khí bị thiêu rụi, lính cứu hỏa phải kéo ống gần 500m để dập lửa - Ảnh 2
Lực lượng chức năng kéo gần 500m đường ống để đưa nước vào dập lửa. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Lực lượng chức năng đã chia thành nhiều mũi, kéo gần 500m đường ống để đưa nước vào dập lửa. Người dân địa phương cũng hỗ trợ tích cực, dùng xe máy chở lính cứu hỏa cùng thiết bị từ ngoài đường lớn vào tận nơi triển khai chữa cháy. Trước làn khói dày đặc, một số cán bộ chiến sĩ buộc phải sử dụng bình dưỡng khí để tiếp cận bên trong.

Đà Nẵng: Cháy lớn kèm tiếng nổ, xưởng cơ khí bị thiêu rụi, lính cứu hỏa phải kéo ống gần 500m để dập lửa - Ảnh 3
Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đến khoảng 18h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn không cho lan rộng ra khu dân cư. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

