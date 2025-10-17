Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở Lâm Đồng

Đời sống 17/10/2025 15:43

Sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể chị N. tại khu vực suối cách thác Voi gần 2km.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 17/10, lãnh đạo UBND xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tìm thấy thi thể người phụ nữ nghi bị nước cuốn trôi xuống thác Voi 3 ngày trước.

Vị lãnh đạo này cho biết, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người phụ nữ cách thác Voi khoảng 2km. Hiện UBND xã đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể người phụ nữ rơi xuống thác Voi ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bà N. cách thác Voi khoảng 2km - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, nạn nhân là bà P.T.N.N (SN 1985, trú xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng). Sáng 14/10, bà N. ghé vào quán cà phê cạnh thác Voi và chọn ngồi gần đầu thác. Một lúc sau, nhân viên không thấy bà N. nên đi tìm thì phát hiện một số vật dụng, tư trang của bà để lại bên bờ suối.

Hình ảnh từ camera an ninh của quán cà phê gần thác Voi cho thấy, vào khoảng 10h30 ngày 14/10 có một vật thể giống người bị dòng nước cuốn trôi xuống thác Voi.

Nhận tin báo, Công an xã Nam Ban đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm.

