Xe buýt đang lưu thông trên đường nội bộ trong Khu công nghiệp Ninh Thủy thì bị lật ngang.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 17/10, chỉ huy Trạm CSGT Ninh Hòa (Phòng PC08, Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật xe buýt, may mắn không có người bị thương, nhưng nhiều hành khách sợ hãi.

Chiếc xe buýt bị lật ngang trong khu công nghiệp Ninh Thủy - Ảnh: Báo Dân trí

Cụ thể, khoảng 10 giờ 20 phút, xe buýt hãng Quyết Thắng do ông Lê Văn Đức (49 tuổi) cầm lái, chạy trên ĐT 26B, trên xe có sáu người, gồm hành khách, tài xế và phụ xe.

Khi đến đoạn trước trạm phân phối xi măng Nghi Sơn thuộc tổ dân phố Mỹ Á, phường Đông Ninh Hòa, thì xe buýt bất ngờ loạng choạng rồi lật lật nghiêng sang vệ đường. Rất may không có ai bị thương nhưng sự cố khiến các hành khách la hét, sợ hãi.

Kính chắn gió xe buýt vỡ nát sau tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau tai nạn, tài xế và nhân viên nhà xe đã nhanh chóng phá kính, đưa toàn bộ hành khách ra ngoài an toàn. Nhờ vậy, không có bất kỳ thương vong nào về người.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt nằm lật ngang, phần kính chắn gió phía trước bị vỡ tung và xe bị hư hỏng nặng.

Đại diện Trạm Cảnh sát giao thông Ninh Hòa cho biết, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được nhận định là do trời mưa, mặt đường trơn trượt, khiến tài xế mất lái và xe bị lật.

