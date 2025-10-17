Theo điều tra, ngày 14/10, Hòa đưa em trai 41 tuổi từ xã Minh Châu đến Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu thăm khám do bị chuột cắn khiến sốt cao. Tại phòng hành chính của Khoa khám bệnh, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy mời người nhà đến làm giấy tờ.

Theo thông tin từ VnExpress, tối 16/10, Hòa, trú xã Minh Châu, đang bị Công an xã Diễn Châu tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nhà chức trách cáo buộc, khi bác sĩ Thúy hỏi số điện thoại để liên lạc, Hòa đứng ngoài cửa sổ tỏ ra khó chịu, to tiếng chửi bới. Hòa sau đó chạy vào phòng, giật chiếc bút trên bàn rồi từ phía sau kẹp cổ bác sĩ Thúy và đe dọa "chọc bút vào mắt". Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh bác sĩ Thúy đứng dậy can ngăn, kéo anh ta ra ngoài.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hòa khai "nghĩ bác sĩ làm thủ tục chậm" nên to tiếng, trước đó có uống rượu bia nên bức xúc không làm chủ được hành vi.



Người khống chế, dọa 'chọc bút vào mắt' nữ bác sĩ bị tạm giữ - Ảnh: VnExpress

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 14/10, một bệnh nhân ở xã Minh Châu (Nghệ An) bị chuột cắn và sốt được đưa vào Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Trong lúc bác sĩ Nguyễn Thị Thúy đang làm thủ tục hành chính và một nhân viên y tế khác hỏi số điện thoại người nhà, người đàn ông tên Hòa đi cùng bệnh nhân đã tỏ thái độ khó chịu.

Sau đó, người đàn ông này bất ngờ chạy vào phòng khám, giật bút trên bàn làm việc, vòng tay qua cổ khống chế bác sĩ Thúy, đồng thời có lời nói và hành động đe dọa "chọc vào mặt". Hành vi này đã được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đã báo cáo Công an xã vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi đe dọa và tấn công bác sĩ tại bệnh viện. Sau sự việc, bác sĩ Thúy bị hoảng loạn, sợ hãi.

Hình ảnh người đàn ông xông vào tấn công nữ bác sĩ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Khảo sát gần đây của Bộ Y tế cho thấy, phần lớn các vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Hồi tháng 5, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, có phương án phòng ngừa ứng phó với tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nạn bạo hành y bác sĩ chủ yếu do bệnh nhân cùng người nhà gây ra. Ước tính 8-38% nhân viên y tế bị hành hung ít nhất một lần trong đời.