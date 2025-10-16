Giá xăng RON95 tăng giá, gần 20.000 đồng/lít

Đời sống 16/10/2025 17:06

Theo thông báo của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng RON95-III có giá mới 19.903 đồng/lít, tăng 174 đồng; xăng E5RON92 tăng 88 đồng, lên mức 19.226 đồng/lít.

Theo thông tin từ báo Thanh Hóa, tại kỳ điều hành chiều nay 16-10, liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá với mặt hàng xăng và dầu.

Cụ thể, xăng E5 RON92 không cao hơn 19.226 đồng/lít (tăng 88 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 677 đồng/lít;

Xăng RON95-III không cao hơn 19.903 đồng/lít (tăng 174 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu diesel 0.05S không cao hơn 18.423 đồng/lít (giảm 181 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành) 

Dầu hỏa không cao hơn 18.406 đồng/lít (giảm 28 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành).

Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 14.371 đồng/kg (giảm 437 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Ở kỳ điều hành này, cơ quan chức năng không thực hiện trích lập, không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5 RON92, xăng RON95, dầu hỏa, dầu mazut.

Việc điều chỉnh giá do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15h ngày 16-10.

Bộ Công Thương cũng cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu, và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Giá xăng RON95 tăng giá, gần 20.000 đồng/lít - Ảnh 1

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ công bố tăng sản lượng khai thác dầu trong tháng 11 nhưng mức tăng thấp hơn dự kiến; nhu cầu dầu toàn cầu có xu hướng suy yếu; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, Ukraine tiếp tục tăng cường tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trước kỳ điều hành ngày 16-10 là: 76,294 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (tăng 0,156 USD/thùng, tương đương tăng 0,20%); 79,062 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,740 USD/thùng, tương đương tăng 0,94%).

Đối với các mặt hàng dầu cụ thể như sau: 85,944 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,354 USD/thùng, tương đương giảm 0,41%); 86,462 USD/thùng dầu diesel 0,05S (giảm 1,198 USD/thùng, tương đương giảm 1,37%); 377,872 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (giảm 14,824 USD/tấn, tương đương giảm 3,77%).

Thời gian điều chỉnh giá xăng dầu áp dụng từ 15h chiều nay 16-10.

