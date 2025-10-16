Giá vàng hôm nay, ngày 17/10/2025: Tăng lên đỉnh cao mới, vàng nhẫn vượt ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

Theo thông tin báo Lao Động , tính đến 6h00, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 146-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 145,4-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 146-148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999

Tính đến 6h00, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn ở ngưỡng 149,3-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 149,3-152,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 5,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 144,8-147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách mua - bán bị đẩy lên mức quá cao khiến rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân tăng lên. Nhà đầu tư cá nhân, nhất là những người có tâm lý “lướt sóng”, cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Theo thông tin báo Người Lao Động, tính đến 6 giờ sáng 16/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đạt 4.213 USD/ounce, tăng 38 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (4.175 USD/ounce). Đáng chú ý, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12 có thời điểm lao lên 4.235 USD/ounce, xác lập đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh nhờ lực mua kỹ thuật và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang, khiến các nhà đầu tư đổ xô vào vàng như một tài sản an toàn.

Thị trường vàng thế giới biến động rất mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – ông Jerome Powell bày tỏ sự thận trọng với chính sách tiền tệ, củng cố thêm động lực cho giá kim loại quý này. Ông cho biết Fed có thể hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 29-10 và cảnh báo lĩnh vực việc làm có thể tiếp tục suy yếu, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng, nếu chính phủ Mỹ đóng cửa.

Các thị trường khác cũng tác động mạnh đến xu hướng giá vàng. Đồng USD giảm giá đã tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng đi lên. Giá dầu thô giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 58 USD/thùng. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức 4,03%, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Với tình hình địa chính trị bất ổn và chính sách tiền tệ nới lỏng, giới phân tích nhận định, giá vàng có thể còn tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, mức độ biến động của thị trường có thể ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư dài hạn.