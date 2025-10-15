Ngày 15/10, chị C.T.T. (SN 1990, trú xã Kbang, Gia Lai) cho biết, đã gửi đơn tố cáo tới Công an xã Kbang về việc bị chồng cũ là Nguyễn Đăng Khánh (trú Gia Lai) đánh dã man, phải nhập viện điều trị.

Theo thông tin từ báo Lao Động, này 15/10, chị C.T.T. (SN 1990, trú xã Kbang, Gia Lai) cho biết, đã gửi đơn tố cáo tới Công an xã Kbang về việc bị chồng cũ là Nguyễn Đăng Khánh (trú Gia Lai) đánh dã man, phải nhập viện điều trị.

Vụ việc cũng đã được Công an xã Kbang báo cáo lên lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai.

Theo đó, ngày 11/10, cộng đồng trên các trang mạng xã hội facebook tỏ ra bức xúc, lên án việc chị T. bị chồng cũ là Khánh đánh dã man trong nhiều clip ghi lại. Quá trình bị đánh, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận. Do quá đau đớn và hoảng loạn trước sự tấn công của chồng cũ vũ phu, chị T. đã nhờ người chở đến bệnh viện để điều trị.

Camera ghi lại cảnh đối tượng Nguyễn Đăng Khánh đánh chị T. dã man - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, cả hai người tổ chức đám cưới vào năm 2011 và có chung một đứa con trai 14 tuổi. Sau nhiều năm bị bạo hành kéo dài, chị T. đã quyết định ly hôn vào năm 2024.

“Mặc dù đã ly hôn gần 2 năm nay nhưng do còn dính dáng đến tài sản chung nên anh Khánh vẫn ở trong nhà. Anh ta thường xuyên có thái độ chiếm hữu, quản lý, giám sát, chị T. đi đâu, chơi với ai cũng phải xin phép”, người nhà chị T. cho biết.

Như vụ việc chị T. bị đánh vào tối 10/10 là đi dự sinh nhật con của chị gái mà không xin phép Khánh. Có lần bị đánh, chị T. bỏ chạy về nhà bố mẹ đẻ thì anh Khánh cầm rựa đuổi theo. Khi bố vợ và em rể ra can ngăn cũng bị Khánh đe dọa.

