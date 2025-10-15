NSND Việt Anh đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi

Hậu trường 15/10/2025 13:18

Chiều 14/10, ông lần đầu cho biết cả hai đăng ký kết hôn vài tháng trước tại TP HCM. Diễn viên dự định không chia sẻ vì muốn giữ riêng tư cho vợ chồng ông.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, NSND Việt Anh xác nhận với Tiền Phong ông đã kết hôn với bạn gái Chân Chân. Đây là lần đầu nam nghệ sĩ chia sẻ thông tin này. Đồng thời bày tỏ bức xúc khi xuất hiện nhiều thông tin đời tư sai lệch trên mạng xã hội gây bàn tán, hiểu lầm không đáng có.

NSND Việt Anh khẳng định có thể khởi kiện những trang tin, Fanpage có hành vi xuyên tạc, đăng tải sai sự thật về đời tư của mình.

“Quá tào lao, tự ý bịa chuyện, tôi có thể kiện với hành vi này. Chắc chắn tôi sẽ có hành động pháp lý nếu họ tiếp tục vi phạm”, NSND Việt Anh chia sẻ.

NSND Việt Anh đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi - Ảnh 1
Sau thời gian hẹn hò và đồng hành trong công việc, NSND Việt Anh xác nhận đã đăng ký kết hôn với bạn gái 9X, người kém ông 36 tuổi

Một ngày trước, Chân Chân - vợ NSND Việt Anh - đính chính thông tin cả hai đã chia tay. “Người ta đang vui vẻ hạnh phúc, ai đồn mắc mệt ghê, bớt dựng chuyện. Trước giờ, tôi lười lên tiếng, không có nghĩa các bạn được phép tự biên tự diễn và xâm phạm quyền cá nhân của người khác để câu view câu like. Lần cuối tôi nói về chuyện này”, cô cảnh báo.

Chân Chân khẳng định sẽ sử dụng pháp lý nếu tiếp tục trở thành đề tài câu like, câu view trên mạng xã hội.

NSND Việt Anh đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi - Ảnh 2
NSND Việt Anh và bạn gái

NSND Việt Anh vướng tin hẹn hò bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân từ năm 2024. Thời gian đầu, nam nghệ sĩ phủ nhận, giải thích hình ảnh thân mật của hai người là trò đùa, Chân Chân là bạn của học trò.

Đến cuối năm 2024, NSND Việt Anh tiếp tục đăng những khoảnh khắc tình tứ, đồng thời thừa nhận hẹn hò bằng dòng trạng thái ngọt ngào. "Yêu thương không bao giờ là muộn. Chân thành bao giờ cũng là nơi bắt đầu”, NSND Việt Anh viết.

Đầu năm 2025, Chân Chân công khai gọi NSND Việt Anh là chồng xưng vợ khi đăng tải hình ảnh cả hai dự sự kiện. Tuy nhiên cô không lên tiếng xác nhận tình trạng hôn nhân dù được nhiều khán giả đặt câu hỏi.

Trong dịp sinh nhật hồi tháng 7, NSND Việt Anh được bạn gái cầu hôn. Khoảnh khắc cả hai trao nhẫn cho nhau nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, người hâm mộ.

Lynda Trang Đài bị xử phạt vì trộm cắp tại Mỹ, tiết lộ số tiền nộp phạt

Lynda Trang Đài bị xử phạt vì trộm cắp tại Mỹ, tiết lộ số tiền nộp phạt

Theo thông tin từ trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, Lynda Trang Đài có hành vi phạm tội nhưng không bị kết án hình sự. Cô buộc phải nộp án phí là 223 USD cùng phí tố tụng 50 USD trước ngày 12/12.

Xem thêm
Từ khóa:   NSND Việt Anh sao Việt bạn gái NSND Việt Anh

TIN MỚI NHẤT

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Sao quốc tế 23 phút trước
Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Hậu trường 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Dinh dưỡng 52 phút trước
Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, 16/10/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết, sống trong Phú Quý

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, 16/10/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết, sống trong Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Sức khỏe 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ nghi bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu: Thắt lòng cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông

Vụ nghi bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu: Thắt lòng cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông

Thót tim cảnh tượng máy bay đâm vào xe đầu kéo trên đường cao tốc rồi bốc cháy khiến ít nhất 2 người tử vong

Thót tim cảnh tượng máy bay đâm vào xe đầu kéo trên đường cao tốc rồi bốc cháy khiến ít nhất 2 người tử vong

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Lynda Trang Đài bị xử phạt vì trộm cắp tại Mỹ, tiết lộ số tiền nộp phạt

Lynda Trang Đài bị xử phạt vì trộm cắp tại Mỹ, tiết lộ số tiền nộp phạt

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Loạt ồn ào của Ngân 98 trước khi bị bắt: "Mặc như không", bị cấm diễn, phát ngôn gây tranh cãi

Loạt ồn ào của Ngân 98 trước khi bị bắt: "Mặc như không", bị cấm diễn, phát ngôn gây tranh cãi

Bị nói "ai còn nằm ngửa để đẻ", H'Hen Niê đáp trả tinh tế

Bị nói "ai còn nằm ngửa để đẻ", H'Hen Niê đáp trả tinh tế

Cuộc sống đặc biệt của nữ NSND công khai hôn đồng giới ở tuổi 50

Cuộc sống đặc biệt của nữ NSND công khai hôn đồng giới ở tuổi 50