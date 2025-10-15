NSND Việt Anh đăng ký kết hôn với bạn gái kém 36 tuổi

Chiều 14/10, ông lần đầu cho biết cả hai đăng ký kết hôn vài tháng trước tại TP HCM. Diễn viên dự định không chia sẻ vì muốn giữ riêng tư cho vợ chồng ông.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, NSND Việt Anh xác nhận với Tiền Phong ông đã kết hôn với bạn gái Chân Chân. Đây là lần đầu nam nghệ sĩ chia sẻ thông tin này. Đồng thời bày tỏ bức xúc khi xuất hiện nhiều thông tin đời tư sai lệch trên mạng xã hội gây bàn tán, hiểu lầm không đáng có. NSND Việt Anh khẳng định có thể khởi kiện những trang tin, Fanpage có hành vi xuyên tạc, đăng tải sai sự thật về đời tư của mình.

“Quá tào lao, tự ý bịa chuyện, tôi có thể kiện với hành vi này. Chắc chắn tôi sẽ có hành động pháp lý nếu họ tiếp tục vi phạm”, NSND Việt Anh chia sẻ. Sau thời gian hẹn hò và đồng hành trong công việc, NSND Việt Anh xác nhận đã đăng ký kết hôn với bạn gái 9X, người kém ông 36 tuổi Một ngày trước, Chân Chân - vợ NSND Việt Anh - đính chính thông tin cả hai đã chia tay. “Người ta đang vui vẻ hạnh phúc, ai đồn mắc mệt ghê, bớt dựng chuyện. Trước giờ, tôi lười lên tiếng, không có nghĩa các bạn được phép tự biên tự diễn và xâm phạm quyền cá nhân của người khác để câu view câu like. Lần cuối tôi nói về chuyện này”, cô cảnh báo.

Chân Chân khẳng định sẽ sử dụng pháp lý nếu tiếp tục trở thành đề tài câu like, câu view trên mạng xã hội. NSND Việt Anh và bạn gái NSND Việt Anh vướng tin hẹn hò bạn gái kém 36 tuổi Chân Chân từ năm 2024. Thời gian đầu, nam nghệ sĩ phủ nhận, giải thích hình ảnh thân mật của hai người là trò đùa, Chân Chân là bạn của học trò. Đến cuối năm 2024, NSND Việt Anh tiếp tục đăng những khoảnh khắc tình tứ, đồng thời thừa nhận hẹn hò bằng dòng trạng thái ngọt ngào. "Yêu thương không bao giờ là muộn. Chân thành bao giờ cũng là nơi bắt đầu”, NSND Việt Anh viết. Đầu năm 2025, Chân Chân công khai gọi NSND Việt Anh là chồng xưng vợ khi đăng tải hình ảnh cả hai dự sự kiện. Tuy nhiên cô không lên tiếng xác nhận tình trạng hôn nhân dù được nhiều khán giả đặt câu hỏi. Trong dịp sinh nhật hồi tháng 7, NSND Việt Anh được bạn gái cầu hôn. Khoảnh khắc cả hai trao nhẫn cho nhau nhận được nhiều lời chúc phúc từ đồng nghiệp, người hâm mộ.

