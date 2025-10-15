Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Đời sống 15/10/2025 10:49

Sáng 15/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 8h30 sáng nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích 3 bố con anh Võ Văn D. (SN 1993, trú thôn 6, xã Kim Liên, tỉnh Hà Tĩnh).

Trong sáng nay, chị Y. (mẹ của hai cháu nhỏ) vẫn tiếp tục được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông Lam gọi tên các con.

Tối hôm qua (14/10), lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An phối hợp với các đội, nhóm cứu hộ tình nguyện dùng ca nô liên tục quần thảo ở dưới cầu Bến Thuỷ, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam. Tuy nhiên, do nước sông Lam dâng cao, chảy xiết với nhiều dòng chảy ngầm khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm - Ảnh 1
Hình ảnh chị Y. (mẹ của hai cháu bé) mang theo áo con, ngồi trên ca nô đi dọc sông Lam tìm kiếm con - Ảnh: VietNamNet

Ngoài các đội tình nguyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An, 3h sáng nay, một đội cứu hộ thiện nguyện của tỉnh Thanh Hoá cũng đã có mặt ở khu vực cầu Bến Thuỷ, cùng hỗ trợ gia đình tìm kiếm các nạn nhân.

Một thành viên trong đội tình nguyện tham gia cứu nạn ở tỉnh Nghệ An cho biết: "Nhận được thông tin 3 bố con nghi mất tích dưới cầu Bến Thuỷ, anh em chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, dùng ca nô đi khắp khu vực sông Lam để hỗ trợ gia đình tìm kiếm.

Đã 2 đêm trôi qua, nhưng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân. Trong tối ngày 14/10, chúng tôi vẫn kiên trì tìm dọc sông Lam, những lúc mệt quá, anh em đội tình nguyện phải dựng tạm lều bạt trên bờ sông nghỉ tạm. Hi vọng trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tìm thấy và đưa các nạn nhân về nhà".

Theo lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, dù đã nỗ lực cố gắng tìm kiếm, nhưng 2 ngày qua, vẫn chưa có manh mối về tung tích các nạn nhân nghi nhảy xuống sông Lam.

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm - Ảnh 2
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân vụ nhảy cầu Bến Thủy trong đêm - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 21h50 ngày 13/10, người dân lưu thông qua cầu Bến Thủy phát hiện một chiếc xe máy dựng sát lan can cầu, bên cạnh là hai chiếc cặp học sinh bỏ lại. Nghi có chuyện bất thường, người dân đã báo cho lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Trường Vinh cử lực lượng có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông triển khai công tác tìm kiếm dưới chân cầu và khu vực hạ lưu sông Lam.

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi từ tàu xuống sông trong đêm tối

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi từ tàu xuống sông trong đêm tối

Sáng 15/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông ngã từ tàu xuống, mất tích trên sông Đáy tại Ninh Bình.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong tin moi 3 bố con nhảy sông

