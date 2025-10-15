Sáng 15/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người đàn ông ngã từ tàu xuống, mất tích trên sông Đáy tại Ninh Bình.

Theo thông tin từ báo Lao Động, sáng 15/10, thông tin từ UBND xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình cho biết, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và Đội cứu hộ cứu nạn 116 vừa tìm thấy thi thể anh P.V.S. (SN 1988, trú xã Định Hóa, Ninh Bình) dưới sông Đáy đoạn chảy qua cầu Khuất (thuộc địa phận xã Gia Trấn).

Trước đó, vào tối 13/10, chính quyền địa phương nhận được thông tin có một nạn nhân rơi từ trên tàu xuống sông Đáy và mất tích.

Thi thể của người đàn ông rơi từ tàu xuống sông Đáy (địa phận tỉnh Ninh Bình) vừa được tìm thấy sau hai ngày mất tích - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau đó, chính quyền địa phương, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH, và Đội cứu hộ cứu nạn 116 đã huy động người và phương tiện để tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Do nạn nhân rơi xuống sông lúc đêm tối, nước sông dâng cao nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến sáng nay (15/10), các lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh S. và đưa vào bờ, bàn giao cho cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

