Chiều 14/10, Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, cho biết đã tiếp nhận hai bệnh nhi là anh em sinh đôi, 19 tháng tuổi, ở Hà Nội, cùng nhập viện do bị đuối nước do rơi xuống ao.
- Bắt 5 người liên quan vụ nữ khách hàng tử vong tại bệnh viện thẩm mỹ ở TP.HCM
- Công an Hà Nội: Shark Bình và Phương Oanh vẫn là vợ chồng, chưa có tin ly hôn
Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 5/10, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận hai trường hợp đuối nước là hai anh em sinh đôi (19 tháng, ở Hà Nội).
Người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 16h ngày 5/10, hai trẻ được phát hiện rơi xuống ao (không rõ thời gian bị chìm dưới nước). Trong đó, người em được vớt lên trước, trong tình trạng tím tái, ngưng thở. Ngay khi vớt lên, gia đình đã tiến hành ép tim - thổi ngạt trong khoảng 10 phút, chưa có nhịp tim trở lại và chuyển đến trạm y tế xã, bệnh viện địa phương.
Bệnh nhi tiếp tục được ép tim - thổi ngạt khoảng 10 phút trên đường di chuyển.
Tại cơ sở y tế ban đầu, bệnh nhi tiếp tục được các bác sĩ cấp cứu khoảng 20 phút, có nhịp tim trở lại. Trẻ được đặt nội khí quản, duy trì thuốc vận mạch và chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Các bác sĩ đã áp dụng mọi biện pháp hồi sức tích cực như: hỗ trợ chức năng đa cơ quan bằng thở máy, lọc máu và kiểm soát thân nhiệt. Tuy nhiên, sau 4 ngày điều trị, trẻ đã rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, tổn thương não, hôn mê sâu và không qua khỏi.
Trong khi đó, người anh song sinh được vớt lên sau, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong thời gian lâu hơn (ước tính khoảng 45 phút). Dù có nhịp tim trở lại sau khi cấp cứu, nhưng khi chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ đã hôn mê sâu, đồng tử giãn tối đa, xác định tình trạng mất não, vì vậy, gia đình xin về trong đêm.
Nguyên nhân tử vong của hai trẻ được xác định là do tổn thương não không hồi phục và suy đa cơ quan do thiếu oxy não kéo dài.
Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ThS.BS Trần Bá Dũng, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo, cha mẹ cần đặc biệt chú ý các biện pháp phòng tránh đuối nước cho trẻ, nhất là trong mùa mưa lũ.
Người chăm sóc trẻ cần phải luôn để ý, giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Trong mùa mưa lũ, di chuyển nơi vui chơi, sinh hoạt của trẻ nhỏ lên cao, cách xa khu vực ngập nước, đồng thời giáo dục các cháu không đến gần ao hồ, cống rãnh và những vùng đang bị ngập.
Các xô, chậu, chum, bể chứa nước phải được đậy nắp, tránh xa tầm tay trẻ nhỏ vì nhiều em bé có thể bị đuối nước do ngã vào xô chứa nước.
Ao, hồ, giếng khơi cần có rào chắn, đảm bảo trẻ nhỏ không thể tự ý đi vào. Giáo dục kiến thức, kỹ năng (cho trẻ từ lớp 1) phòng chống đuối nước và dạy trẻ bơi an toàn.
Giáo dục, hướng dẫn cho trẻ lớn nhận biết các nơi nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra đuối nước, không tự ý tắm, chơi đùa ở những nơi có vùng nước nguy hiểm, không trêu đùa, xô đẩy khi bơi.