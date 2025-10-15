Bé gái 10 tuổi ở Hà Tĩnh được người đi đường phát hiện đi bộ trên cao tốc Bắc - Nam giữa đêm khuya và trình báo cơ quan liên quan.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 15/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, phòng 6, thuộc Cục CSGT vừa phát hiện một bé gái đi lạc trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng.

Bé M thời điểm đang đi bộ trên cao tốc

Cụ thể, khoảng 0h10 sáng nay (15/10), khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng, đến km540 tổ CSGT thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục CSGT phát hiện một bé gái đi lạc trên đường.

Cháu bé là N.T.H.M. (SN 2015, trú tại xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh). Thời điểm đi lạc, cháu bé hoảng loạn, đói lả do đi lạc nhiều giờ.

Đội CSGT đã mua đồ ăn và đưa cháu bé về trụ sở Công an xã Cẩm Trung để bàn giao cho gia đình.

Cháu bé bị đói do đi lạc nhiều giờ trên cao tốc

Theo thông tin từ báo Lao Động, lực lượng CSGT cho biết, cháu M. mồ côi bố mẹ. Hai anh em sống cùng bà nội ở xã Cẩm Trung. Ngày hôm qua, cháu M. học xong thì đi bộ vào bệnh viện Cẩm Xuyên thăm bà ốm. Sau đó trên đường về thì bị lạc lên đường cao tốc.

Việc cháu bé 10 tuổi đi bộ một mình trên cao tốc khiến nhiều người một phen sợ hãi, thậm chí khó tin vào mắt mình. Rất may, cháu không bị các phương tiện va chạm trúng và được phát hiện kịp thời nên đảm bảo an toàn được tính mạng.

