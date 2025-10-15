Danh tính cặp vợ chồng hờ chăn dắt trẻ phun lửa xin tiền, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng

Đời sống 15/10/2025 11:22

Nhóm đối tượng chăn dắt trẻ em đi ngậm dầu phun lửa ở các khu vực vui chơi giải trí, tập trung đông người tại Cần Thơ nhằm thu lợi cá nhân

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đang làm rõ đường dây chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa tại các quán nhậu để xin tiền, mỗi tháng thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. 

Khoảng 9h cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ninh Kiều (TP Cần Thơ) kiểm tra hành chính một căn nhà ở hẻm 2, đường Mậu Thân, và mời làm việc 5 người có liên quan đến đường dây chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa tại các quán nhậu.

Danh tính cặp vợ chồng hờ chăn dắt trẻ phun lửa xin tiền, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 1Danh tính cặp vợ chồng hờ chăn dắt trẻ phun lửa xin tiền, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 2
Nhóm đối tượng tại cơ quan công an, trong đó đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Lượm (áo đen) - Ảnh: VietNamNet

Năm người bị mời về trụ sở công an làm việc gồm: Nguyễn Văn Lượm (35 tuổi, ngụ xã Cầu Ngang, tỉnh Vĩnh Long); Lư Thị Thu Trang (38 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều – người sống như vợ chồng với Lượm); Lư Quốc Phú (32 tuổi, em ruột của Trang) và hai thiếu nữ 15 tuổi.

Trong đó, Lượm có vai trò cầm đầu, cũng là đối tượng sử dụng ma túy đã được Công an xã Cầu Ngang lập hồ sơ quản lý. Còn Phú là đối tượng bị Công an phường Ninh Kiều lập hồ sơ đưa đi cai nghiện; hai thiếu nữ (trong đó có con gái của Trang) giữ vai trò chở các trẻ em đi phun lửa. 

Băng nhóm nói trên chăn dắt 4 trẻ là anh em ruột (từ 9-14 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) đi “phun lửa”. 

Danh tính cặp vợ chồng hờ chăn dắt trẻ phun lửa xin tiền, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 3
Dụng cụ hành nghề của các em nhỏ  - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, từ 20h đến 1h sáng hôm sau, Lượm thuê một số đối tượng chở các bé đi ngậm dầu phun lửa tại các quán nhậu trên các tuyến đường ở phường Tân An, Ninh Kiều, Cái Khế, An Bình, Hưng Phú để xin tiền. 

Trong đó, Phú và hai thiếu nữ 15 tuổi thường xuyên chở các bé đi phun lửa. Lượm cử người giám sát, đứng từ xa cảnh giới trong quá trình các cháu biểu diễn phun lửa, xin tiền khách. 

Theo công an, giữa Lượm và các cháu bé không có quan hệ huyết thống. Ban ngày, Lượm cho người chở các bé ra tiệm Internet chơi game, đến tối thì chở đi làm. Lượm khai nuôi các cháu bé nhằm mục đích đi phun lửa xin tiền. 

Số tiền các cháu xin được từ việc phun lửa bị Lượm và Trang thu giữ. Tùy vào số tiền xin được mỗi ngày mà Lượm chia cho những đối tượng tham gia chở các cháu đi phun lửa nhiều hay ít, trung bình mỗi người được trả 200.000 đồng/đêm. Đối với các em, mỗi ngày được Lượm cho từ 50.000 - 100.000 đồng để tiêu xài và chơi game.

Tiền thu được, Lượm chi cho cha mẹ các cháu 12 triệu đồng mỗi tháng. Số tiền còn dư, Lượm và Trang cất giữ. Trung bình mỗi tháng vợ chồng Lượm thu lợi bất chính từ việc phun lửa của các cháu trên khoảng 30 triệu đồng.

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Sáng 15/10, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến 8h30 sáng nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích 3 bố con anh Võ Văn D. (SN 1993, trú thôn 6, xã Kim Liên, tỉnh Hà Tĩnh).

Xem thêm
Từ khóa:   dắt trẻ phun lửa xin tiền chăn dắt trẻ em tin moi

TIN MỚI NHẤT

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Ảnh cưới 'đẹp như mơ' của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, liệu các thành viên EXO có tham dự?

Sao quốc tế 22 phút trước
Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Động thái gây chú ý của Ốc Thanh Vân trước tin đồn hôn nhân rạn nứt sau hơn 10 năm chung sống

Hậu trường 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp được Phật Bà dẫn rũ sạch lầm than, rước hết tài lộc của thiên hạ, sự nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Công dụng tuyệt vời của đậu đũa, loại rau dân dã giàu dưỡng chất

Dinh dưỡng 51 phút trước
Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Phạm Băng Băng khiến "bà trùm" Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Kể từ ngày mai, thứ Năm 16/10/2025, 3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Đời sống 2 giờ 58 phút trước
Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, 16/10/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết, sống trong Phú Quý

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, 16/10/2025, 3 con giáp đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền đếm mỏi tay không hết, sống trong Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Bé gái 11 tuổi gãy cột sống cổ suốt 2 năm không hay biết

Sức khỏe 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vụ nghi bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu: Thắt lòng cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông

Vụ nghi bố ôm 2 con nhỏ nhảy cầu: Thắt lòng cảnh mẹ trẻ quỳ gối chờ tin con bên sông

Thót tim cảnh tượng máy bay đâm vào xe đầu kéo trên đường cao tốc rồi bốc cháy khiến ít nhất 2 người tử vong

Thót tim cảnh tượng máy bay đâm vào xe đầu kéo trên đường cao tốc rồi bốc cháy khiến ít nhất 2 người tử vong

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phẫn nộ người đàn ông đánh vợ cũ dã man ở Gia Lai

Phẫn nộ người đàn ông đánh vợ cũ dã man ở Gia Lai

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tìm thấy thi thể của 2 cháu bé trong vụ nghi bố ôm 2 con nhảy sông Lam

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Tàu hỏa tông trúng người đàn ông nằm trên đường ray giữa đêm

Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Nghẹt thở khoảnh khắc Cựu Thiếu tá Quân đội cứu nữ du khách đuối nước ở Phú Quốc

Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, hoảng loạn khi bị lạc nhiều giờ trên cao tốc

Bé gái mồ côi đi thăm bà ốm, hoảng loạn khi bị lạc nhiều giờ trên cao tốc

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm

Vụ nghi bố ôm 2 con nhảy cầu: Vợ được người thân dìu lên ca nô, đi khắp sông gọi tên các con tìm kiếm