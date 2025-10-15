Tử vi 5 ngày liên tiếp (20, 21, 22, 23, 24 và 25/10), 3 con giáp có vận kim tiền, LỘC đến tận nhà, giàu sang ngay trước cửa, mọi điều hanh thông

Tử vi 5 ngày liên tiếp (20, 21, 22, 23, 24 và 25/10), Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần nghiêm khắc với bản thân và có chí tiến thủ nên thường nhận được sự tin tưởng của mọi người. Bạn có thể được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng.

Với người làm kinh tế, bạn cũng nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, vì thế mà các đơn hàng đổ đến ầm ầm. Dù bạn sẽ phải khá vất vả đấy, song bạn thấy vui vì mình kiếm được một khoản kha khá giúp nâng cao mức sống.

Tử vi 5 ngày liên tiếp (20, 21, 22, 23, 24 và 25/10), tuổi Ngọ sẽ giành được những cơ hội thăng tiến khá tốt trên con đường sự nghiệp của mình. Con giáp này không thể hiện quá nhiều tham vọng, nhưng lại là người có bản lĩnh, chí tiến thủ và tấm lòng bao dung khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh không ngại gian khó, cho thấy phong thái của một người lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi tuổi Ngọ lại thể hiện sự bảo thủ, không dám thay đổi, không dám đón đầu những xu hướng phát triển mới. Đó là điểm yếu mà con giáp này cần phải khắc phục để có thể tiến xa hơn.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi 5 ngày liên tiếp (20, 21, 22, 23, 24 và 25/10), nhờ có Tam Hợp mà con giáp tuổi Tỵ có thể hiểu được sự chân thành của đối phương và đó cũng là lý do bạn dễ mở lòng hơn vào thời điểm này. Những cặp đôi lúc này cũng có nhiều thời gian để chia sẻ những kế hoạch, dự định trong tương lai của hai người.

Ảnh minh họa: Internet

Chính Tài xuất hiện lúc này cho thấy khả năng đàm phán tuyệt vời và tính tỉ mỉ sẽ dẫn tuổi Tỵ đến những quyết định khôn ngoan về tiền bạc. Bạn cũng dễ đạt được thành tựu đáng kể trong việc tích lũy tài sản, mang lại tài lộc dồi dào và hướng đến tự do tài chính.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!