Phạm Băng Băng khiến 'bà trùm' Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này

Sao quốc tế 15/10/2025 16:18

Trong khoảng thời gian này, 'bà trùm' Trần Lam thu hút nhiều sự chú ý khi thường xuyên hé lộ những câu chuyện ít ai biết về làng giải trí Hoa ngữ, khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Mới đây, mẹ chồng Quách Bích Đình đã điểm danh "nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng và kể lại khoảnh khắc khó xoi của cô khi cùng hợp tác với bà.

Năm xưa, vợ chồng Hướng Hoa Cường – Trần Lam đã đầu tư mạnh tay tiền bạc cũng như cách mối quan hệ để quay chụp bộ phim Phong Thần Truyền Kỳ. Có thể nói, tác phẩm này tụ tập gần hết tinh hoa của Cbiz lúc bấy giờ, từ Lý Liên Kiệt, Huỳnh Hiểu Minh, Cổ Thiên Lạc, Lương Gia Huy đến những cái tên đang "sốt xình xịch" như AngelaBaby, Văn Chương. Tất cả là để nâng đỡ cho quý tử nhà họ Hướng, nam chính trong phim – "Lôi Chấn Tử" Hướng Tả.

Phạm Băng Băng khiến 'bà trùm' Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này - Ảnh 1

Phạm Băng Băng cũng được mời góp mặt với vai nàng hồ ly tinh hại nước hại dân Đát Kỷ. Để "hóa phép" cho người đẹp họ Phạm trên màn ảnh, bà Trần Lam đã nhờ đến ông Trương Thúc Bình – nhà thiết kế trang phục số 1 xứ Cảng, người đã tạo nên phong cách mang tính biểu tượng của Trương Mạn Ngọc trong Tâm Trạng Khi Yêu và được đề cử giải Oscar cho hạng mục Thiết kế trang phục xuất sắc nhất cho bộ phim Nhất Đại Tông Sư.

 

Theo kế hoạch, ông Trương Thúc Bình chuẩn bị cho Phạm Băng Băng 6 tạo hình với những thiết kế vô cùng cầu kỳ, phức tạp, cần tốn nhiều thời gian để hoàn thành cả combo trang phục, kiểu tóc lẫn make up. Tuy nhiên, khi hẹn gặp để thử tạo hình, phía Phạm Băng Băng lại có động thái rất lạ, 3 lần đòi hẹn lại thời gian khiến mọi người đều khó chịu ra mặt.

Phạm Băng Băng khiến 'bà trùm' Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này - Ảnh 2

Đến lần hẹn thứ 4, Phạm Băng Băng định giở thói ngôi sao thêm lần nữa, tuyên bố chỉ có thời gian 30 phút dành cho ông Trương Thúc Bình. Tuy nhiên, bà Trần Lam vốn là người nóng tính, bộc trực quyết định không thèm nể nang nữa. Bà lập tức mắng như tát nước vào mặt, thậm chí còn đập vỡ điện thoại trong cơn nóng giận khiến ai nấy đều phải "rén".

Bản thân ông Trương Thúc Bình vốn đang rất tự ái vì thái độ thiếu chuyên nghiệp của Phạm Băng Băng cũng phải quay sang hòa hoãn câu chuyện, khuyên bà Trần Lam bình tĩnh lại. Sau khi thấy mẹ chồng Quách Bích Đình "phát uy", Phạm Băng Băng lập tức "ngoan" trở lại, rối rít xin lỗi và cho biết cô chắc chắn có thể sắp xếp được thời gian để đến thử tạo hình.

Phạm Băng Băng khiến 'bà trùm' Trần Lam lớn tiếng mắng mỏ vì điều này - Ảnh 3

Bà Trần Lam rất cao tay trong cách xử sự, vừa giúp ông Trương Thúc Bình hết giận lại làm ông ngần ngại, không "bỏ gánh" giữa đường, đồng thời cũng răn đe "con tướng" đang trong trạng thái lâng lâng, thiếu kiểm soát như Phạm Băng Băng. Với bản lĩnh này, mẹ Hướng Tả mới trở thành "chị đại" được bao người kính nể, có uy tín hàng đầu showbiz.

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Mã 2025, Phạm Băng Băng cạnh tranh các đồng nghiệp Phương Úc Đình, Lưu Nhược Anh, Lâm Y Thần và Cao Y Linh.

