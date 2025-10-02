Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025

Sao quốc tế 02/10/2025 12:40

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải Kim Mã 2025, Phạm Băng Băng cạnh tranh các đồng nghiệp Phương Úc Đình, Lưu Nhược Anh, Lâm Y Thần và Cao Y Linh.

Diễn viên Trung Quốc Phạm Băng Băng được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ phim "Địa mẫu", ở lễ trao giải Kim Mã 2025.

Tác phẩm đánh dấu lần đầu Phạm Băng Băng được đề cử giải thưởng tại một liên hoan phim Hoa ngữ, kể từ khi cô vướng scandal trốn thuế năm 2018. Theo Mtime, Kim Mã tổ chức thường niên từ năm 1962, được giới chuyên môn đánh giá là sự kiện điện ảnh uy tín hàng đầu làng phim Hoa ngữ. Các đạo diễn, diễn viên Trương Nghệ Mưu, Chương Tử Di, Châu Tấn... đều từng thắng giải ở liên hoan. Đạo diễn Lý An, minh tinh Củng Lợi từng làm chủ tịch lễ trao giải.

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025 - Ảnh 1

 

Phim Địa mẫu ghi hình năm 2024, Băng Băng vào vai nông dân có năng lực trừ tà nhờ phép thuật cổ xưa. Một ngày, pháp sư trừ tà đối diện linh hồn thần bí, hé mở dấu vết cái chết bí hiểm của người chồng pháp sư. Để phù hợp nhân vật, cô phơi đen da và tăng gần 10 kg.

Tác phẩm của đạo diễn Malaysia Trương Cát An nhận tám đề cử tại sự kiện năm nay, ngoài hạng mục Nữ chính còn có: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Âm nhạc hay nhất, Thiết kế tạo hình xuất sắc, Ca khúc nhạc phim hay nhất.

 

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025 - Ảnh 2

Trên HK01, Phạm Băng Băng cho biết chủ động tìm cơ hội phát triển sự nghiệp. Năm 2023, khi được mời đến Malaysia làm đại sứ du lịch, cô hỏi số điện thoại của đạo diễn Trương Cát An, hẹn gặp ông, từ đó hợp tác quay Địa mẫu.

Đạo diễn nói lần đầu gặp Phạm Băng Băng, ông nghĩ: "Diễn viên này đẹp như vậy, nếu đóng phim, khán giả chỉ để ý vẻ đẹp của cô ấy chứ đâu xem nội dung nữa". Trước đây, Trương Cát An không thích làm việc với những ngôi sao quá lộng lẫy.

Khi biết suy nghĩ của đạo diễn, Phạm Băng Băng nói: "Em có thể là ngôi sao trên thảm đỏ, ở sự kiện, những lúc đó em cần thể hiện vẻ đẹp nhất của mình. Còn trong phim, anh có thể coi em là rác, giẫm đạp thế nào cũng được". Khao khát, quyết tâm của Phạm Băng Băng chinh phục đạo diễn.

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

Ngày 18/8, nam ca sĩ Phạm Thừa Thừa gặp sự cố nguy hiểm khi bị nhóm fan cuồng lái xe bám theo ngay sau khi rời sân bay Hàng Châu lúc rạng sáng. Dù nhân viên nhiều lần yêu cầu dừng lại, nhóm người này vẫn ngoan cố, thậm chí có lúc còn cố tình áp sát xe, suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng.

