Phạm Băng Băng đón sinh nhật tuổi 44, gây chú ý bởi nhan sắc

Sao quốc tế 17/09/2025 15:01

Phạm Băng Băng từng trải qua nhiều sóng gió trong sự nghiệp, nhưng cô vẫn giữ vững sức hút mạnh mẽ với công chúng châu Á.

Ngày 16/9, trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, giản dị. Trong loạt ảnh, Phạm Băng Băng trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút sự chú ý với nhan sắc nổi bật. Cô mặc váy dáng dài, tay ôm bó hoa to và chụp hình cùng bánh kem.

Ở tuổi 44, Phạm Băng Băng được khen trẻ trung so với độ tuổi. Cô có làn da mịn màng, trắng sáng.

Phạm Băng Băng đón sinh nhật tuổi 44, gây chú ý bởi nhan sắc - Ảnh 1

Không chỉ khoe nhan sắc, Phạm Băng Băng còn khiến fan xúc động khi xuất hiện tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 23/8 để tham dự lễ khai trương một cửa hàng mỹ phẩm thuộc thương hiệu do chính cô sáng lập. Trong sự kiện, nữ diễn viên đã bật khóc trước tình cảm nồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho mình.

Phạm Băng Băng được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Năm Du lịch Malacca vào tháng 5/2024. Sau khi nữ diễn viên được bổ nhiệm, bài đăng với từ khóa "Malacca x Phạm Băng Băng" trên WeChat vượt mốc 1,5 tỷ lượt truy cập chỉ trong vòng 3 ngày, theo tờ Zaobao. Lượng khách du lịch Trung Quốc ở Malacca tăng vọt từ 204.818 lượt năm 2023 lên 664.687 lượt vào cuối 2024, vượt xa mục tiêu ban đầu của thành phố cổ kính này.

Phạm Băng Băng đón sinh nhật tuổi 44, gây chú ý bởi nhan sắc - Ảnh 2Phạm Băng Băng đón sinh nhật tuổi 44, gây chú ý bởi nhan sắc - Ảnh 3

 

Theo trang Finance Sina, tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng hiện xuất hiện nhiều hơn trong vai trò doanh nhân và blogger thời trang thay vì chỉ là diễn viên. Thương hiệu mỹ phẩm do cô thành lập đang đạt những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Báo cáo cho thấy doanh thu năm ngoái của thương hiệu này đạt 1,45 tỷ nhân dân tệ. Trong năm 2024, thương hiệu này đứng ở vị trí thứ 35 trong danh sách 100 thương hiệu Trung Quốc hot nhất trong lĩnh vực làm đẹp.

Nhận huân chương ở Malaysia, Phạm Băng Băng khóc nghẹn giữa sự kiện vì điều này

Nhận huân chương ở Malaysia, Phạm Băng Băng khóc nghẹn giữa sự kiện vì điều này

Mới đây, Phạm Băng Băng gây xôn xao khi xuất hiện tại một trung tâm thương mại ở Kuala Lumpur, quảng bá thương hiệu mỹ phẩm do cô sáng lập.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Nhận huân chương ở Malaysia, Phạm Băng Băng khóc nghẹn giữa sự kiện vì điều này

Nhận huân chương ở Malaysia, Phạm Băng Băng khóc nghẹn giữa sự kiện vì điều này

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

Em trai Phạm Băng Băng bị fan cuồng lái xe truy đuổi giữa đêm, suýt gây tai nạn

Phạm Băng Băng tái xuất phim Hollywood thất bại, nỗ lực trở lại showbiz Trung Quốc

Phạm Băng Băng tái xuất phim Hollywood thất bại, nỗ lực trở lại showbiz Trung Quốc

Phạm Băng Băng thu nhập số tiền 'khủng' nhờ kinh doanh làm đẹp sau khi bị 'phong sát'

Phạm Băng Băng thu nhập số tiền 'khủng' nhờ kinh doanh làm đẹp sau khi bị 'phong sát'

Vỡ òa với nhan sắc của Phạm Băng Băng 27 năm trước, không hổ danh là 'đệ nhất mỹ nhân giới giải trí'

Vỡ òa với nhan sắc của Phạm Băng Băng 27 năm trước, không hổ danh là 'đệ nhất mỹ nhân giới giải trí'

Phạm Băng Băng khoe vẻ trẻ trung ở tuổi 43, bất ngờ đăng bài ẩn ý trên MXH

Phạm Băng Băng khoe vẻ trẻ trung ở tuổi 43, bất ngờ đăng bài ẩn ý trên MXH

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ xe tải mất lái lao vào chợ chuối

Vừa vào phòng tắm, bác sĩ la hét khi thấy cảnh con rắn dài 1,5 rít lên dữ dội

Vừa vào phòng tắm, bác sĩ la hét khi thấy cảnh con rắn dài 1,5 rít lên dữ dội

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/9/2025, TRỜI không phụ lòng người, 3 con giáp Phúc cao hơn núi, Lộc nhiều hơn sông, tiền bạc ngập lối, giàu sang hơn người

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ, tiết lộ 'trải nghiệm đáng sợ' khi đóng phim

Lương Triều Vỹ sa sút trí nhớ, tiết lộ 'trải nghiệm đáng sợ' khi đóng phim

'Phó sơn hải' của Thành Nghị bị nghi gian lận thành tích

'Phó sơn hải' của Thành Nghị bị nghi gian lận thành tích

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc làm vườn, vui thú điền viên ở miền quê Pháp

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc làm vườn, vui thú điền viên ở miền quê Pháp

Sự tử tế, khéo léo của Dương Mịch trong cách đối xử với đồng nghiệp

Sự tử tế, khéo léo của Dương Mịch trong cách đối xử với đồng nghiệp

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ