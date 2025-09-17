Phạm Băng Băng đón sinh nhật tuổi 44, gây chú ý bởi nhan sắc

Phạm Băng Băng từng trải qua nhiều sóng gió trong sự nghiệp, nhưng cô vẫn giữ vững sức hút mạnh mẽ với công chúng châu Á.

Ngày 16/9, trên trang cá nhân, Phạm Băng Băng chia sẻ hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, giản dị. Trong loạt ảnh, Phạm Băng Băng trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút sự chú ý với nhan sắc nổi bật. Cô mặc váy dáng dài, tay ôm bó hoa to và chụp hình cùng bánh kem.

Ở tuổi 44, Phạm Băng Băng được khen trẻ trung so với độ tuổi. Cô có làn da mịn màng, trắng sáng.

Không chỉ khoe nhan sắc, Phạm Băng Băng còn khiến fan xúc động khi xuất hiện tại Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 23/8 để tham dự lễ khai trương một cửa hàng mỹ phẩm thuộc thương hiệu do chính cô sáng lập. Trong sự kiện, nữ diễn viên đã bật khóc trước tình cảm nồng nhiệt mà người hâm mộ dành cho mình.

Phạm Băng Băng được bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí Năm Du lịch Malacca vào tháng 5/2024. Sau khi nữ diễn viên được bổ nhiệm, bài đăng với từ khóa "Malacca x Phạm Băng Băng" trên WeChat vượt mốc 1,5 tỷ lượt truy cập chỉ trong vòng 3 ngày, theo tờ Zaobao. Lượng khách du lịch Trung Quốc ở Malacca tăng vọt từ 204.818 lượt năm 2023 lên 664.687 lượt vào cuối 2024, vượt xa mục tiêu ban đầu của thành phố cổ kính này.

Theo trang Finance Sina, tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng hiện xuất hiện nhiều hơn trong vai trò doanh nhân và blogger thời trang thay vì chỉ là diễn viên. Thương hiệu mỹ phẩm do cô thành lập đang đạt những thành tích đáng ngưỡng mộ.

Báo cáo cho thấy doanh thu năm ngoái của thương hiệu này đạt 1,45 tỷ nhân dân tệ. Trong năm 2024, thương hiệu này đứng ở vị trí thứ 35 trong danh sách 100 thương hiệu Trung Quốc hot nhất trong lĩnh vực làm đẹp.

