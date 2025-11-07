Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Đời sống 07/11/2025 11:41

Công an tỉnh Lào Cai thông tin về vụ việc có dấu hiệu “Giết người” liên quan đến hai nam sinh lớp 8 xảy ra tại phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai). Song, Cơ quan điều tra xác định khi thực hiện hành vi phạm tội, nam sinh mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 ở Lào Cai đâm rồi đẩy bạn xuống hồ, tối ngày 6/11, Công an tỉnh Lào Cai đã có thông tin chính thức. Theo đó, cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ, sinh ngày 08/4/2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27), ngày chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài  liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1
Nam sinh V.T.Đ. tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, nam sinh V.T.Đ thực hiện hành vi Giết người khi chưa đủ 14 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Vấn đề này quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự "Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, ..."

Tuy nhiên, theo Luật sư Thơm, V.T.Đ sẽ bị xử lý bằng biện pháp hành chính theo quy định tại Điều 91, 92 Luật xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, V.T.Đ có thể sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 2
Hình ảnh Đ. gây án có camera an ninh ghi lại - Ảnh: Báo Đời sống và Pháp luật

Luật sư dẫn theo Luật xử phạt vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung 2025) có một số điểm mới về xử lý người chưa thành niên. Cụ thể là thay thế biện pháp "Đưa vào trường giáo dưỡng" bằng "Giáo dục dựa vào cộng đồng" khi người chưa thành niên (từ 12 đến dưới 14 tuổi) có nơi cư trú ổn định, đang theo học tại cơ sở giáo dục và cha mẹ, người giám hộ cam kết bằng văn bản về việc quản lý, giáo dục.

Với quy định này, người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng được đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng.

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Các chiến sĩ công an ở Đắk Lắk đã đi 45km đường rừng giữa bão số 13 (Kalmaegi) để đưa một bé gái 3 tuổi đi cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung tin moi bạo lực học đường

TIN MỚI NHẤT

Tử vi từ ngày 8/11 đến 18/11, 3 con giáp trúng đậm giàu to, ung dung có của đầy nhà, tích góp được số của cải khủng, làm nên nghiệp lớn

Tử vi từ ngày 8/11 đến 18/11, 3 con giáp trúng đậm giàu to, ung dung có của đầy nhà, tích góp được số của cải khủng, làm nên nghiệp lớn

Tâm linh - Tử vi 15 phút trước
Viện dưỡng lão bốc cháy khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 30 người bị thương

Viện dưỡng lão bốc cháy khiến ít nhất 11 người tử vong và hơn 30 người bị thương

Video 45 phút trước
Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Là 'gà đẻ trứng vàng', Vương Nhất Bác rời công ty Nhạc Hoa sau 10 năm gắn bó?

Sao quốc tế 48 phút trước
Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp kinh doanh Hồng Phát, thu nhập tăng vọt, có vận kim tiền, giàu sang chạm đỉnh, tiền tỷ về tay

Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp kinh doanh Hồng Phát, thu nhập tăng vọt, có vận kim tiền, giàu sang chạm đỉnh, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Rau răm có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng lại chớ nên ăn nhiều

Sống khỏe 1 giờ 30 phút trước
Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Không bị khởi tố hình sự, nam sinh lớp 8 hành hung, hất bạn xuống hồ có thể bị xử lý thế nào?

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/11-9/11), 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp phất lên 'như rồng ngẩng đầu'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Giữa tâm bão Kalmaegi, hai người lao xuống biển cứu người tự tử rồi đều mất tích

Giữa tâm bão Kalmaegi, hai người lao xuống biển cứu người tự tử rồi đều mất tích

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Bàng hoàng người đàn ông bị chém đứt lìa 2 bàn tay do ẩu đả với hàng xóm

Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Siêu bão Fung-wong khả năng vào Biển Đông vào đầu tuần tới, có ảnh hưởng đến Việt Nam không?

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Lũ lớn cuốn trôi ô tô, 2 người bám vào bụi tre chới với giữa dòng nước

Lũ lớn cuốn trôi ô tô, 2 người bám vào bụi tre chới với giữa dòng nước

Thông tin mới vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai: Ấn định thời gian xét xử 

Thông tin mới vụ dùng xyanua đầu độc 4 người thân ở Đồng Nai: Ấn định thời gian xét xử 

Thêm một vụ bạo lực học đường ở TP.HCM: 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật nhau trong nhà vệ sinh trường học

Thêm một vụ bạo lực học đường ở TP.HCM: 2 nữ sinh túm tóc, quăng quật nhau trong nhà vệ sinh trường học