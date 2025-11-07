Công an tỉnh Lào Cai thông tin về vụ việc có dấu hiệu “Giết người” liên quan đến hai nam sinh lớp 8 xảy ra tại phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai). Song, Cơ quan điều tra xác định khi thực hiện hành vi phạm tội, nam sinh mới được 13 tuổi 6 tháng 27 ngày chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo thông tin từ VietNamNet, liên quan đến vụ việc nam sinh lớp 8 ở Lào Cai đâm rồi đẩy bạn xuống hồ, tối ngày 6/11, Công an tỉnh Lào Cai đã có thông tin chính thức. Theo đó, cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ, sinh ngày 08/4/2012 (mới được 13 tuổi 6 tháng 27), ngày chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, luật sư Nguyễn Anh Thơm, đoàn Luật sư Hà Nội cho biết, nam sinh V.T.Đ thực hiện hành vi Giết người khi chưa đủ 14 tuổi sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Vấn đề này quy định tại Điều 12 Bộ luật hình sự "Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một trong các điều 123, ..."

Tuy nhiên, theo Luật sư Thơm, V.T.Đ sẽ bị xử lý bằng biện pháp hành chính theo quy định tại Điều 91, 92 Luật xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó, V.T.Đ có thể sẽ bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. Luật sư dẫn theo Luật xử phạt vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung 2025) có một số điểm mới về xử lý người chưa thành niên. Cụ thể là thay thế biện pháp "Đưa vào trường giáo dưỡng" bằng "Giáo dục dựa vào cộng đồng" khi người chưa thành niên (từ 12 đến dưới 14 tuổi) có nơi cư trú ổn định, đang theo học tại cơ sở giáo dục và cha mẹ, người giám hộ cam kết bằng văn bản về việc quản lý, giáo dục. Với quy định này, người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng được đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng.

