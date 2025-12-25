12 ngày liên tiếp (1/1-12/1/2026), 3 con giáp tiền bạc phủ phê, tài lộc hưng vượng, làm một thu mười, trăm lần giàu sang, vạn lần may mắn

Tuổi Mùi sẽ cân nhắc nâng cao kỹ năng chuyên môn để có cơ hội thăng tiến hơn nữa trong tương lai. Bạn sẽ nhận được khoản tiền thưởng nho nhỏ từ công việc chính thức của mình. Với số tiền này, bản mệnh cho thể đảm bảo chi tiêu của gia đình giai đoạn cuối năm.

Về chuyện tình cảm đôi lứa, hai bạn duy trì mối quan hệ bình hòa với nhau. Bản mệnh và người yêu của mình luôn đề cao mối quan hệ hiện tại nên cả hai luôn cố gắng hết sức để cả hai có những phút giây thật hạnh phúc bên nhau.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp rất giàu ý chí, nghị lực, bền bỉ, đã muốn làm gì thì sẽ làm tới cùng không bao giờ bỏ dở. Từ ngày này kéo dài đến Tết âm lịch 2026 chính là lúc số mệnh của họ có những thay đổi tích cực, tuổi Thìn bước vào giai đoạn vận trình rực rỡ hiếm thấy, vạn sự hanh thông tuyệt đối. Công việc và tài chính đồng loạt khởi sắc, họ vừa kiếm ra tiền, đồng thời cũng khẳng định được danh tiếng cá nhân.

Tuổi Thìn không chỉ gặp may về tiền bạc mà còn được đánh giá cao về năng lực, họ đi đâu cũng dược nể nang. Những cơ hội lớn liên tiếp xuất hiện, nếu tận dụng tốt, tiền sẽ ùn ùn chui vào túi họ.

Khoảng thời gian này, tuổi Thìn cần giữ tinh thần tỉnh táo và đôi mắt nhìn chiến lược để tận dụng thật tốt thời cơ. Khi biết nắm bắt cơ hội đúng cách, giàu sang và danh tiếng sẽ đến một cách bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!