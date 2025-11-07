Lũ lớn cuốn trôi ô tô, 2 người bám vào bụi tre chới với giữa dòng nước

Ngày 7/11, lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận lực lượng của địa phương cùng người dân đã ứng cứu kịp thời 2 người trong ô tô bị lũ cuốn trôi.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào hơn 20h ngày 6/11, ông N.H.D. (53 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) điều khiển ô tô Toyota chở theo một người lưu thông trên quốc lộ 19C hướng Nam - Bắc. Khi ô tô đến đoạn qua thôn Long Thạch (xã Đồng Xuân) bị nước lũ đổ về cuốn trôi.

Thấy ô tô bị cuốn, 2 người ngồi trên xe kịp thời thoát ra ngoài, bám vào đường dây điện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng công an địa phương đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, dùng dây cứu hộ và giải cứu thành công hai nạn nhân.

Chiếc ô tô hiện vẫn nằm dưới dòng sông Cô - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan đến tình hình mưa lũ tại xã Đồng Xuân, ngay trong đêm 6/11, ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk – cùng đoàn công tác đã có mặt tại địa phương để chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đồng Xuân, mưa bão đã làm 2.014 ngôi nhà bị ngập, trong đó có 3 căn bị sập và khoảng 30 căn khác bị tốc mái. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng hiện chưa được thống kê đầy đủ.

Mực nước sông Kỳ Lộ lên nhanh, vượt mức báo động 3 khoảng 1m. Vào tối 6/11, xã đã di dời 1.637 hộ với 4.496 khẩu đến nơi an toàn.

Ông Nguyễn Thiên Văn yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân trong vùng nguy hiểm; tổ chức lực lượng ở các thôn để di dời người dân về nơi an toàn, tuyệt đối không để ai ở lại khu vực trũng thấp.

