Tối 6/11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận ba người dân trên đảo đang bị trôi dạt trên biển trong lúc bão số 13 đổ bộ.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 6/11, Đồn Biên phòng Lý Sơn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, 3 người đàn ông địa phương đang trôi dạt trên biển giữa lúc bão Kalmaegi đổ bộ.

Nạn nhân là các ông D.Q.C. (SN 1981), L.V.S. (SN 1988) và P.D.Q. (SN 1978) cùng trú tại Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo báo cáo từ đơn vị biên phòng, lúc 15h cùng ngày, ông C. do mâu thuẫn gia đình nên nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn, thuộc thôn Tây An Vĩnh, Đặc khu Lý Sơn để tự tử.

Phát hiện vụ việc, ông S. và ông Q. chèo thuyền thúng ra ứng cứu. Mặc dù vớt được nạn nhân tự tử nhưng do mưa to, gió lớn, 3 người trên thuyền thúng không thể vào bờ, trôi dạt trên biển.

Tìm kiếm 3 người bị sóng cuốn trôi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Dân trí, lực lượng biên phòng đã huy động tàu tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân. Tuy nhiên trước tình hình bão Kalmaegi gây gió to, sóng lớn, công tác cứu hộ phải tạm dừng.

Đồn Biên phòng Lý Sơn đã báo cáo vụ việc đến cơ quan chức năng để phối hợp lên phương án tìm kiếm các nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch đặc khu Lý Sơn, cho biết do ảnh hưởng của bão, trên đảo Lý Sơn đang có gió to, mưa lớn, biển động mạnh.

Đặc khu Lý Sơn có 132 hộ dân với 250 nhân khẩu ở trong các căn nhà không kiên cố đã được di dời đến nơi an toàn.

