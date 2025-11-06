Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu của tội phạm Giết người

Đời sống 06/11/2025 20:21

Cơ quan điều tra xác định hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm giết người. Tuy nhiên, Đ. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 15h50 chiều qua (5/11), Công an phường Yên Bái nhận được tin báo tại khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi thuộc tổ dân phố Đồng Tâm 2 (phường Yên Bái) xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa hai em học sinh lớp 8, Trường THCS Quang Trung. Hậu quả, một em bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1, tỉnh Lào Cai.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Yên Bái tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra vụ việc. 

Quá trình điều tra xác định, V.T.Đ. và N.L.T. đều là học sinh lớp 8E trường THCS Quang Trung. Trong thời gian học tập tại lớp, hai em xảy ra mâu thuẫn khi N.L.T. thường xuyên trêu đùa và có lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ của V.T.Đ. Giáo viên chủ nhiệm đã nắm được mâu thuẫn của hai em và trao đổi với phụ huynh hai em cùng phối hợp giải quyết để chấm dứt việc trêu đùa của N.L.T.

Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu của tội phạm Giết người - Ảnh 1

Nam sinh lớp 8 sau khi hành hung đã đẩy nạn nhân xuống hồ nước rồi bỏ đi - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 5/11, N.L.T. tiếp tục có hành vi giấu sách vở và trêu V.T.Đ. Sau khi về nhà ăn cơm trưa xong, Đ. lấy 1 con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả), cho vào trong cặp sách để mang đi học buổi chiều.

Đến 15h35, sau khi tan học buổi chiều, cả hai đến khu vực bờ hồ Cung thiếu nhi để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, sau khi yêu cầu bạn không tiếp tục trêu đùa, chửi mình bất thành, V.T.Đ. bực tức lấy con dao để ở trong cặp sách ra đâm liên tiếp nhiều nhát trúng vào vùng lưng, vai của N.L.T. Sau đó, Đ. tiếp tục ôm kéo và đẩy T. xuống hồ Cung thiếu nhi rồi đi về nhà.

Rất may ngay lúc đó có người đi đến kéo N.L.T. lên bờ và đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện tại sức khỏe em T. đã ổn định.

Cơ quan công an xác định, hành vi của V.T.Đ. thể hiện tính quyết liệt nhằm tước đi mạng sống của người khác, có dấu hiệu của tội phạm “Giết người”. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội, V.T.Đ. mới 13 tuổi 6 tháng nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý nghiêm hành vi của đối tượng theo đúng quy định.

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

Bão Kalmaegi với sức gió 215 km/giờ sắp đổ bộ Việt Nam, trong khi bão Fung-wong tiếp tục mạnh lên gần Philippines và có thể tiến vào Biển Đông.

Xem thêm
Từ khóa:   hành hung bạo lực học đường tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Sau ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu của tội phạm Giết người

Nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ có dấu hiệu của tội phạm Giết người

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 7/11/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Trúng số độc đắc đúng ngày 7/11/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong cốp xe ô tô, người phụ nữ bị thẩm vấn

Phát hiện bé sơ sinh tử vong trong cốp xe ô tô, người phụ nữ bị thẩm vấn

Video 2 giờ 47 phút trước
Trong ngày 18/9, 19/9, 20/9 âm lịch, 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng, sự nghiệp hanh thông

Trong ngày 18/9, 19/9, 20/9 âm lịch, 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 7/11/2025, quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Thót tim cảnh tượng người dân bắt được cá sấu khổng lồ dài 7 mét, nặng gần 1 tấn dưới sông

Thót tim cảnh tượng người dân bắt được cá sấu khổng lồ dài 7 mét, nặng gần 1 tấn dưới sông

Video 3 giờ 47 phút trước
Tháng cuối cùng năm 2025, 3 con giáp ĐỔI VẬN trong nháy mắt, đường công danh rộng mở khiến ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Tháng cuối cùng năm 2025, 3 con giáp ĐỔI VẬN trong nháy mắt, đường công danh rộng mở khiến ai nấy cũng hờn ghen đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Tài xế ngủ gật, xe ô tô đâm vào rào chắn bê tông ở trạm thu phí, lật úp rồi bốc cháy dữ dội

Tài xế ngủ gật, xe ô tô đâm vào rào chắn bê tông ở trạm thu phí, lật úp rồi bốc cháy dữ dội

Video 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

Lời khai 'lạnh người' của nam sinh lớp 8 đâm rồi hất bạn xuống hồ nước: Tiết lộ nguyên nhân gây án

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Bố của nam sinh bị bạn dùng dao đâm rồi hất xuống hồ: 'Hai cháu chơi thân...'

Phẫn nộ clip nam sinh bị đánh đấm túi bụi vào đầu, có người cổ vũ 'cố lên'

Phẫn nộ clip nam sinh bị đánh đấm túi bụi vào đầu, có người cổ vũ 'cố lên'