TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

Bão Kalmaegi với sức gió 215 km/giờ sắp đổ bộ Việt Nam, trong khi bão Fung-wong tiếp tục mạnh lên gần Philippines và có thể tiến vào Biển Đông.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, bão số 13 (còn gọi là bão Kalmaegi) được gắn nhãn là “bão rất mạnh”, đang duy trì sức gió tối đa khoảng 215 km/giờ, với giật gió mạnh nhất 260 km/giờ.

Tâm bão Kalmaegi hiện đang di chuyển theo hướng tây với vận tốc 39 km/giờ, dự kiến sẽ đổ bộ đất liền Việt Nam vào khoảng 7 giờ tối 6-11. Cường độ bão được dự báo có thể sẽ tiếp tục tăng trên đường đi trước khi đổ bộ.

Khi đi vào đất liền, bão Kalmaegi sẽ suy yếu do di chuyển qua khu vực địa hình đồi núi ở khu vực phía Tây Việt Nam. Bão sẽ duy trì sức gió khoảng 167 km/giờ, với gió giật mạnh nhất 205 km/2.

Bão Kalmaegi được dự báo sẽ tiếp tục giảm cường độ khi ở trong lãnh thổ Việt Nam. Đến khoảng 7 giờ sáng 7-11, sức gió của bão sẽ giảm còn 37 km/giờ và dần tan biến khi vào lãnh thổ Lào.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh thành bão thứ 26, Fung Wong (Phượng Hoàng) - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cơn bão thứ 26 có tên Fung Wong, có hướng di chuyển tây bắc hướng về Philippines trước khi vào bắc Biển Đông.

Tương tự, trang JMA của Nhật cũng cho biết áp thấp nhiệt đới đã thành bão. Cả hai mô hình này đều dự báo cơn bão Fung Wong sẽ vào Biển Đông khoảng ngày 11/11.

Như vậy khả năng khi vào Biển Đông, nó sẽ trở thành cơn bão thứ 14 trong mùa mưa bão năm nay.

Theo đánh giá của bà Lê Thị Xuân Lan - chuyên gia khí tượng thủy văn, sự biến đổi khí hậu trong năm nay rất mạnh. Thêm vào đó, những nhà khoa học đang "nghi ngờ" sự biến động mạnh mẽ trên bức xạ Mặt trời trong năm 2025 cũng là nguyên nhân gây ra mưa bão nhiều hơn.

Cụ thể nguồn năng lượng cung cấp cho hoạt động khí hậu, thời tiết trên Trái đất là bức xạ Mặt trời.

Hiện nay, nguồn bức xạ thay đổi đột biến, vì vậy nó ảnh hưởng tới khí hậu, thời tiết trên toàn thế giới. Trong đó nặng nề nhất vẫn là những vùng có hoạt động gió mùa tại vĩ độ xích đạo, cũng như vĩ độ trung bình như nước ta.

