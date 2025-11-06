Khi thông tin được báo về nhà, cha mẹ nạn nhân chỉ kịp lao đi trong nỗi hoảng sợ. Trả lời PV Báo Điện tử VTC News sáng 6/11, anh T. (bố của nạn nhân) kể, lúc ấy anh đang trên đường đón con trai út thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ số lạ. Ở đầu dây bên kia, giọng người đàn ông lạ nói: “Anh ơi, con anh đang được đưa vào viện cấp cứu”.

Theo thông tin từ VTC News, chiều 5/11, tại khu vực hồ nước thuộc địa phận phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc cãi vã, một em bế bạn rồi hất xuống hồ nước gần trường. Nạn nhân được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, may mắn thoát nạn.

Anh T. nói, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh đó, hai vợ chồng lặng người, không hiểu con gặp tai hoạ gì. "Khi thấy áo trắng đồng phục của con trai thấm đầy máu, vợ tôi không chịu được và ngất đi, phải cấp cứu", anh T. cho biết.

Chưa kịp hỏi thêm điều gì, anh chỉ biết quay đầu xe, phóng thẳng tới bệnh viện trong tâm trạng rối bời. Tới nơi, con trai anh đã được sơ cứu. Chiếc áo trắng đồng phục thấm máu được thay ra đặt ở góc phòng.

Hình ảnh nam sinh hất bạn xuống hồ nước - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khi biết thông tin con trai bị bạn hành hung, hất xuống hồ nước, anh rất bàng hoàng. Vị phụ huynh cho biết, cả hai cháu học cùng lớp, chơi thân từ đầu năm. "Sáng hôm đó, con tôi vẫn đi học bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Hai cháu chơi thân, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy”, anh chia sẻ.

Anh kể thêm, khi bị bạn ghì cổ, con trai còn nghĩ là đang trêu đùa, hỏi lại: “Sao bạn ghì mạnh thế?”. Chỉ ít giây sau, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau khi được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa 500 giường, sức khỏe của cậu bé dần ổn định, không có chấn thương nặng. Dù vậy, bác sĩ khuyến cáo gia đình cần theo dõi thêm tâm lý để tránh ám ảnh sau sự cố. “Giờ chúng tôi chỉ mong con sớm bình phục, ổn định tinh thần để trở lại trường học. Chuyện qua rồi, nhưng chắc sẽ còn day dứt rất lâu”, anh T. nói.

Cũng theo anh T., gia đình sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng và mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cùng ngành giáo dục vào cuộc để nạn bạo lực không còn là nỗi ám ảnh đối với các em học sinh.

"Nếu cháu này bị tăng động, gia đình cũng mong muốn nhà trường cũng như ngành giáo dục có những chế tài, biện pháp xử lý để không làm ảnh hưởng đến các bạn học sinh khác", bố của nạn nhân cho biết.

Chiếc áo trắng đồng phục thấm máu của con trai anh T. - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 16h30 chiều qua 5/11, UBND phường Yên Bái nhận được tin báo từ Công an phường về vụ việc hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung (phường Yên Bái) đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Sau đó, một nam sinh đã đẩy nạn nhân qua lan can để nạn nhân rơi xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Ông Luyện Hữu Chung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường và công an phường đã tới địa điểm xảy ra vụ việc và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu.

Ông Chung cho biết thêm, qua báo cáo nhanh, nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào xô xát. Trong đó nam sinh lớp 8 nhấc, đẩy nạn nhân xuống hồ nước có biểu hiện tăng động.