Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26, 27/12), 3 con giáp vận thế rực rỡ, gói trọn tài lộc, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 25/12/2025 07:30

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau cầu được ước thấy, thu hái bộn tiền, đường đời tươi sáng.

Tuổi Tuất 

Công việc của tuổi Tuất sẽ không có gì đáng ngại. Bạn có thể cân đối công việc dù có nhiều nhiệm vụ phải đảm nhận cùng lúc. Con giáp này chỉ cần nỗ lực cho những mục tiêu sự nghiệp của mình và đừng quan tâm đến ý kiến của người khác sẽ sớm công thành danh toại.

Ngoài ra, vận trình tình duyên vui vẻ. Bạn và đối phương đều dành cho nhau sự yêu thương hết mực. Người tuổi này biết cách khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi gần bên. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26, 27/12), 3 con giáp vận thế rực rỡ, gói trọn tài lộc, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26, 27/12), 3 con giáp vận thế rực rỡ, gói trọn tài lộc, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tuổi Ngọ vốn thẳng thắn, quyết liệt, nhưng từ nay, đặc điểm này lại trở thành con dao hai lưỡi. Khi cảm xúc bị kích thích, tuổi Ngọ dễ phản ứng mạnh, dễ muốn chứng minh bản thân đúng, và sẵn sàng chi tiền để “giải quyết nhanh”. Chính tâm lý muốn xong việc sớm khiến con giáp này dễ bước vào thế bất lợi.

Tiểu nhân trong giai đoạn này thường xuất hiện dưới dạng người thúc ép: ép quyết nhanh, ép chốt gấp, ép đặt tiền để giữ cơ hội. Tuổi Ngọ nếu không tỉnh táo rất dễ bị dẫn dắt, nhất là trong các thỏa thuận tài chính, mua bán, hoặc hợp tác miệng chưa đủ ràng buộc. Một quyết định thiếu kiểm soát có thể khiến tiền ra đi mà không thu lại được giá trị tương xứng.

Lời khuyên dành cho tuổi Ngọ là kiểm soát cảm xúc trước khi kiểm soát tiền. Nếu thấy bản thân đang bực bội, hưng phấn hoặc muốn “ăn thua”, hãy tạm dừng mọi giao dịch. Ba ngày này, giữ im lặng đôi khi lại là cách bảo vệ tài sản hiệu quả nhất.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (25, 26, 27/12), 3 con giáp vận thế rực rỡ, gói trọn tài lộc, giàu sang bám gót, cuộc đời lên hương khởi sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

