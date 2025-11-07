Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu

Đời sống 07/11/2025 11:35

Các chiến sĩ công an ở Đắk Lắk đã đi 45km đường rừng giữa bão số 13 (Kalmaegi) để đưa một bé gái 3 tuổi đi cấp cứu.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 7/11, thông qua tài khoản trên mạng xã hội, chị Sô Thị Ngọ (31 tuổi, trú thôn Tân Hải, xã Tây Sơn, Đắk Lắk) gửi lời cảm ơn đến Công an xã Tây Sơn đã dùng xe chuyên dụng băng rừng vượt bão, giúp đỡ gia đình chị đưa con gái Sô Thị T.X. (3 tuổi) đến bệnh viện cấp cứu an toàn

Chị Sô Thị Ngọ cho biết tối 6-11, khi cơn bão số 13 đổ bộ vào đất liền, ngoài trời đang có bão to mưa lớn, cháu T.X. bị đau bụng đột ngột, khóc ngất, không rõ lý do. 

Cả chị và chồng đã khẩn khoản nhờ nhiều người đưa cháu đi bệnh viện cấp cứu nhưng không ai dám ra ngoài vì mưa bão, nguy hiểm.

Ngay sau khi nhận được tin, thượng tá Chu Quốc Doanh - Trưởng Công an xã Tây Sơn - đã chỉ đạo thiếu tá Tống Quang Phương, đại úy Phạm Đình Thân và trung úy Phùng Xuân Hiên sử dụng xe chuyên dụng của đơn vị, cấp tốc xuyên bão đi cứu người.

Các anh đã băng hơn 45km đường rừng, vượt qua nhiều gốc cây bị ngã đổ bật gốc ven đường, đưa cháu T.X. đến Trung tâm Y tế Sơn Hòa cấp cứu, điều trị. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe bé X. đã ổn định. 

Công an vượt 45km, băng rừng trong đêm bão đưa bé gái 3 tuổi đi cấp cứu - Ảnh 1
Lực lượng công an băng rừng, di chuyển trong mưa bão để đưa cháu bé 3 tuổi đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, chị Ngọ kể, lúc đó đường đi hiểm trở, gió rất mạnh. Cây cối đổ đầy đường, các anh công an phải liên tục dừng xe, nhảy lên nhảy xuống cố kéo cây ra để nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu.

Gần tới bệnh viện, cây đổ chắn ngang đường không đi được, các anh phải đi vòng đường khác. Khi tới bệnh viện, cây tiếp tục bị ngã đổ, các anh đã bồng cháu chạy bộ vào phòng cấp cứu.

"Trên đường đi gió rất mạnh, cây đổ hàng loạt, các cán bộ công an phải dừng xe, kéo cây ra để di chuyển. Khi tới bệnh viện, tiếp tục gặp tình trạng cây đổ, cán bộ phải bế cháu chạy bộ vào phòng cấp cứu.

Gia đình tôi rất cảm kích và khâm phục sự dũng cảm, hết mình cứu người của các cán bộ Công an xã Tây Sơn" - chị Ngọ xúc động chia sẻ.

