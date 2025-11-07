Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, 3 con giáp kinh doanh Hồng Phát, thu nhập tăng vọt, có vận kim tiền, giàu sang chạm đỉnh, tiền tỷ về tay

Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, Chính Tài mang tới cho Tỵ cơ hội kiếm tiền, sớm cải thiện thu nhập hiện tại của mình. Thậm chí nếu bản mệnh cầu công danh cũng rất thuận lợi. Con giáp này có tính cách ôn hòa, cư xử khéo léo nên chiếm được cảm tình của nhiều người xung quanh. Cho nên khi gặp khó khăn sẽ có người sẵn lòng hỗ trợ.

Con giáp này có trí tuệ đáng ngưỡng mộ, sức sáng tạo tuyệt vời nên được lãnh đạo đánh giá rất cao về năng lực. Hãy tận dụng sự ủng hộ này để phát huy năng lực của mình hơn nữa nhé. Điều đó rất tốt cho mục tiêu thăng tiến trong tương lai của bạn.

Hỏa sinh Thổ, tình yêu thăng hoa càng khiến bạn có thêm động lực để chăm chỉ trong công việc. Người ấy luôn là chỗ dựa vững chắc cũng như an ủi và chia sẻ nỗi buồn cùng bạn. Hãy luôn trân trọng hạnh phúc mà mình đang may mắn sở hữu nhé.

Con giáp tuổi Thìn

Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, Tam Hợp giúp sức, người tuổi Thìn có những góc nhìn đa chiều về mọi vấn đề, vì vậy mà dù là khi đối diện khó khăn, bạn vẫn có thể bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết đúng đắn nhất.

Với người làm kinh tế, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tác, khách hàng triển vọng. Có thể quá trình mới làm việc với nhau, hai bên không tránh khỏi những bất đồng, song chỉ cần kiên trì thì mọi chuyện sẽ dần suôn sẻ.



Thổ khắc Thủy, con giáp này nên dành nhiều thời gian hơn để lắng nghe nửa kia của mình. Bạn chớ nên làm mọi điều mình muốn mà không để tâm đến cảm nhận của đối phương bởi điều đó sẽ khiến người ấy tổn thương.

Con giáp tuổi Thân

Trong 2 ngày thứ 7, Chủ Nhật, tuổi Thân may mắn công việc vô cùng khởi sắc. Con giáp này làm gì cũng có người ủng hộ, đặc biệt là những người đang kinh doanh. Những ai làm công việc tự do thì nên xởi lởi hơn một chút thì không thiếu lộc lá đến tay.

Trong ngày này, tuổi Thân sẽ có lộc ăn uống, lương thưởng. Nay hãy tự thưởng bản thân bằng những món ăn mình yêu thích để có động lực làm việc. Người làm kinh doanh hàng ăn sẽ thu lời nhiều hơn mọi ngày.

Tình cảm cũng tốt lên. Tình duyên của bản mệnh không có nhiều đột phá hay bất ngờ nhưng lại đầm ấm và bình yên. Điều này cũng khá có lợi nếu bản mệnh muốn tiến tới hôn nhân. Ai đang tính chuyện cưới xin thì nên thưa với ba mẹ ngay từ bây giờ.

