Đúng 3 ngày 9, 10 và 11/11, 3 con giáp đỏ tình duyên, vượng Tài Lộc, sung túc Phú Quý, làm việc gì cũng thuận lợi, cuộc đời Vượng Phát

Đúng 3 ngày 9, 10 và 11/11, nhờ Tam Hợp cục che chở, vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Mão vẫn diễn ra thuận lợi, khó khăn sẽ có người đứng ra giúp đỡ nhiệt tình. Cũng bởi thường ngày bản mệnh duy trì được các mối quan hệ xã giao hài hòa nên luôn có tinh thần lạc quan, tin yêu cuộc sống.

Những người theo nghiệp kinh doanh cũng đón nhận khá nhiều may mắn trong hôm nay. Sự nghiệp của bạn đang từng bước phát triển, thích hợp để mở rộng quy mô. Tài chính đang tiến triển rất tích cực nhưng vẫn nên thận trọng trong từng quyết định kẻo xôi hỏng bỏng không.

Cát khí vượng còn giúp đường tình duyên của con giáp này hanh thông, êm đềm. Có lẽ một phần là do thời gian này hai bạn đã lắng nghe nhau nhiều hơn nên biết cảm thông và thấu hiểu cho đối phương, cùng nhau vun vén, chăm cho cho hạnh phúc của mình.

Con giáp tuổi Tý

Đúng 3 ngày 9, 10 và 11/11, Chính Tài đem tới tin vui tài lộc cho người tuổi Tý. Người làm công ăn lương vì hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao nên không thể thiếu được những khoản tiền hoa hồng hoặc thưởng nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm kinh tế, bạn biết đi tắt đón đầu, nắm bắt được xu thế thị trường nên luôn đưa ra những quyết sách đúng đắn nhất. Bạn đang dần khẳng định được vị thế trên thị trường nên tiền đổ về túi ngày càng nhanh chóng.



Trong ngày Thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Bạn nên vận động vừa với sức của mình và chớ ngồi một chỗ quá lâu.

Con giáp tuổi Thân

Đúng 3 ngày 9, 10 và 11/11, tuổi Thân may mắn công việc vô cùng khởi sắc. Con giáp này làm gì cũng có người ủng hộ, đặc biệt là những người đang kinh doanh. Những ai làm công việc tự do thì nên xởi lởi hơn một chút thì không thiếu lộc lá đến tay.

Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, tuổi Thân sẽ có lộc ăn uống, lương thưởng. Nay hãy tự thưởng bản thân bằng những món ăn mình yêu thích để có động lực làm việc. Người làm kinh doanh hàng ăn sẽ thu lời nhiều hơn mọi ngày.

Tình cảm cũng tốt lên. Tình duyên của bản mệnh không có nhiều đột phá hay bất ngờ nhưng lại đầm ấm và bình yên. Điều này cũng khá có lợi nếu bản mệnh muốn tiến tới hôn nhân. Ai đang tính chuyện cưới xin thì nên thưa với ba mẹ ngay từ bây giờ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!