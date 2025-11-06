Trong ngày 18/9, 19/9, 20/9 âm lịch, 3 con giáp xóa bỏ vận đen, may mắn tràn trề, làm ăn tấn tới, tiền bạc chất chồng, sự nghiệp hanh thông

Trong ngày 18/9, 19/9, 20/9 âm lịch, Thiên Ấn chiếu mệnh nói rằng đã đến lúc Mão được hưởng thành quả cho những cố gắng, nỗ lực trước đó. Vận trình công danh tiến triển tốt đẹp nhờ có sự che chở của quý nhân, tuy nhiên nếu muốn đi xa thì đương số phải hạn chế tính nóng nảy và không to tiếng khi nổi giận.

Tam Hợp mở đường kiếm tiền cho Mão. Dù làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh, người tuổi Mão đều có thể kiếm được tiền nhờ năng lực của mình. Bạn cũng là người độc lập và suy nghĩ lạc quan, không thích nợ nần dây dưa, nói được làm được, tạo được sự tin tưởng ở người khác.

Trong ngày 18/9, 19/9, 20/9 âm lịch, Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Dậu có những suy nghĩ đổi mới và tích cực. Con giáp này cho rằng mình không thể cứ mãi ôm khư khư một quan điểm hoặc một thói quen nào đó. Đã đến lúc bạn thấy mình cần phải thay đổi để tiến bộ hơn.

Trong công việc, bạn chịu khó lắng nghe ý kiến của mọi người hơn, nhờ vậy mà bạn khắc phục được một vài lỗi tồn tại từ trước đó. Chuyện làm ăn kinh doanh cũng tránh được nhiều tổn thất vì bạn biết nghe theo lời khuyên của người giàu kinh nghiệm.

Con giáp tuổi Sửu

Trong ngày 18/9, 19/9, 20/9 âm lịch, Thực Thần mang tới cho tuổi Sửu nhiều lựa chọn hơn nhưng sự linh hoạt rất quan trọng, nhất là khi bạn giải quyết công việc. Hãy cố gắng để thay đổi lịch trình sao cho phù hợp với thực tế, nhờ thế bạn sẽ thoát khỏi những vấn đề phức tạp, đau đầu không cần thiết.

Hãy mở lòng mình ra chờ đón những điều thú vị trong cuộc sống, thậm chí ai đó chê rằng bạn quá mơ mộng cũng mặc họ. Bạn cần những giây phút như vậy để có lại niềm tin, có thêm động lực mới trước khi quay lại thực tế của cuộc sống.

