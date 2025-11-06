Tử vi 6 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13, 14 và 15/11), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, thay đổi ngoạn mục, Tài Lộc bùng nổ, chạm đỉnh giàu sang

Tử vi 6 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13, 14 và 15/11), Tam Hội giúp Tý may mắn hơn trong chuyện tiền bạc, chọc tức những kẻ đang ghen ăn tức ở với bạn. Càng bị ghét, càng bị nói xấu thì đương số càng ăn nên làm ra, tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Những bạn đang làm ăn theo kiểu hợp tác cứ kiên nhẫn chờ thêm thời gian nữa sẽ có quả ngọt.

Thời gian này, bạn sẽ quên được nhiều chuyện buồn trong tình yêu, không còn tủi thân khi không được người ta hồi đáp nữa. Bạn biết yêu thương và tôn trọng bản thân hơn, không có người này thì còn người khác, không cần lụy ai. Bạn cũng dành nhiều tình yêu thương cho cha mẹ của mình hơn.

Tử vi 6 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13, 14 và 15/11), dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, công việc của người tuổi Dần tiến triển suôn sẻ. Con giáp này duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, mọi người đã biết cách hợp tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Với những người làm đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tìm ra những hướng đầu tư mới mẻ và triển vọng, nhưng đừng vội vàng quá khi đưa ra quyết định nhé. Hãy tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh và nhìn nhận rõ thực lực của mình.

Con giáp tuổi Thân

Tử vi 6 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13, 14 và 15/11), Chính Tài hối thúc để con giáp tuổi Thân khao khát hơn trong việc kiếm tiền, bạn đang nuôi sự quyết tâm trong mình và bắt đầu thực hiện mong muốn. Hãy tập trung cao độ để thực hiện mục tiêu nhé vì nếu lơ là thì kết quả khó được như ý.

Ngũ hành tương sinh dự báo tin vui về chuyện tình cảm, nhờ thế mà bản mệnh cảm thấy an lòng hơn sau những sóng gió vừa qua. Khi hiểu nhầm được tháo bỏ, bạn và người ấy cùng bao dung cho nhau hơn, biết tìm cách để vun vén hạnh phúc hơn rất nhiều.

