Tối 5/11, theo thông tin từ lãnh đạo UBND phường Yên Bái (tỉnh Lào Cai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai nam sinh xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, sau đó một em đã hất bạn mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 16h30 ngày 5/11, hai nam sinh lớp 8 Trường THCS Quang Trung, phường Yên Bái, xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, một nam sinh đã bế, hất bạn của mình xuống hồ nước rồi bỏ đi.

Thông tin từ lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, cho biết sau khi sự việc xảy ra, phía nhà trường và công an phường đã tới và đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Bước đầu xác định nam sinh hất bạn xuống hồ nước có biểu hiện tăng động. Nguyên nhân ban đầu do 2 bên xích mích, cãi nhau rồi bất ngờ lao vào hành hung.

Hình ảnh nam sinh hất bạn xuống hồ nước - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 6/11, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh T. (bố của nạn nhân), cho biết hai nam sinh học cùng một lớp và chơi thân với nhau. Trước khi sự việc xảy ra, con trai và bạn không có biểu hiện bất thường.

"Lúc bạn lao vào ghì cổ, con trai tôi tưởng đang đùa. Cháu còn hỏi sao bạn ghì cổ mình mạnh thế?", bố của nạn nhân nói thêm.

Theo anh T., hiện, con trai đã hồi tỉnh, nằm điều trị ở bệnh viện. Sau khi thăm khám và chụp chiếu, bác sĩ kết luận sức khoẻ của nạn nhân ổn định.

Trước đó, trong lúc đi đón con trai thứ hai, anh nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, báo tin con trai đầu đang được đưa vào cấp cứu ở Bệnh viện Sản nhi, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa 500 giường.

"Nhận được tin báo, tôi chưa biết tình trạng sức khoẻ của cháu. Trên đường tới bệnh viện, hai vợ chồng rất lo lắng", anh T. nói.

Thời điểm vợ chồng anh T. vào bệnh viện, áo trắng phía ngoài của cháu thấm máu đã được thay ra để cấp cứu, gia đình vẫn đang giữ chiếc áo này.

"Tình huống lúc đó lộn xộn, vợ chồng rất cuống, còn cháu đau đớn. Hiện chúng tôi mong con khoẻ mạnh, ổn định tâm lý", anh chia sẻ thêm.

