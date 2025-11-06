Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, Lộc Lá bay phấp phới đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 06/11/2025 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, Lộc Lá bay phấp phới đầy nhà trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, người tuổi Thân có thể thở phào nhẹ nhõm trong ngày có sự xuất hiện của Thiên Ấn bởi cát thần này sẽ hỗ trợ bạn tìm ra những bước đi phù hợp để giải quyết khúc mắc trước mặt. Bản mệnh phát huy được thêm nhiều năng lực tiềm ẩn của mình mà trước đó chưa có cơ hội để sử dụng, vừa hay cứu chính bản thân thoát khỏi cơn nguy khốn. 

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, Lộc Lá bay phấp phới đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thủy – Kim tương sinh, người tuổi này rất vượng đào hoa. Nếu có đối tượng nào tiếp cận bạn và bạn nhận thấy rằng đó là một người tốt thì hãy cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu. Nếu biết cởi mở và chủ động hơn, bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc. 

Con giáp tuổi Hợi 

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, người tuổi Hợi sẽ đón vận may tài lộc trong ngày Thiên Tài xuất hiện. Các nguồn thu nhập phụ liên tục gia tăng, túi tiền của con giáp này đang đầy lên trông thấy. Việc lên kế hoạch quản lý tài chính lúc này là vô cùng cần thiết.  

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, Lộc Lá bay phấp phới đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Công việc cũng có bước phát triển đáng kể. Sự nhạy bén giúp bạn nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết vấn đề phù hợp. Mọi việc trở nên trơn tru chưa từng thấy. Cứ đà này cơ hội thăng tiến của bạn sẽ đến rất gần thôi.

Con giáp tuổi Tuất 

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, người tuổi Tuất cởi mở hơn trong việc trò chuyện với mọi người xung quanh. Bạn cũng sẵn sàng cho người khác thấy điểm hay của mình và gây được sự chú ý với nhiều người khác giới. Với các cặp vợ chồng, hai người luôn giúp đỡ nhau trong các công việc gia đình và trao đổi với nhau những việc quan trọng. 

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, Lộc Lá bay phấp phới đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan che chở, con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng hanh thông bất ngờ. Con giáp này biết đâu là thời điểm mình nên thể hiện ý kiến cá nhân. Quan điểm của bạn góp phần dẫn lối cho tập thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Vào 49 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, Tài Lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may, tương lai huy hoàng

Vào 49 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, Tài Lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may, tương lai huy hoàng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được sao tốt chiếu rọi, Tài Lộc đỏ rực, cá chép hóa rồng, bùng nổ vận may, tương lai huy hoàng trong 49 ngày cuối năm 2025 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ clip nam sinh bị đánh đấm túi bụi vào đầu, có người cổ vũ 'cố lên'

Phẫn nộ clip nam sinh bị đánh đấm túi bụi vào đầu, có người cổ vũ 'cố lên'

Đời sống 41 phút trước
Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, Lộc Lá bay phấp phới đầy nhà

Trong 9 ngày cuối cùng của tháng 9 âm lịch, 3 con giáp may mắn hội tụ, tiền bạc nở hoa, tình duyên nở rộ, Lộc Lá bay phấp phới đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể thiếu niên bị đuối nước tại hồ đá ở TP.HCM

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể thiếu niên bị đuối nước tại hồ đá ở TP.HCM

Đời sống 55 phút trước
Nóng: Bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn 190km, có thể giật cấp 15-16 khi đổ bộ, ba tỉnh trong vùng nguy hiểm nhất

Nóng: Bão số 13 Kalmaegi cách Quy Nhơn 190km, có thể giật cấp 15-16 khi đổ bộ, ba tỉnh trong vùng nguy hiểm nhất

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Cuộc ẩu đả giành khoai tây chiên và gà rán giữa gia đình cô dâu và chú rể đã biến đám cưới thành chiến trường

Cuộc ẩu đả giành khoai tây chiên và gà rán giữa gia đình cô dâu và chú rể đã biến đám cưới thành chiến trường

Video 1 giờ 4 phút trước
Xe ô tô bất ngờ lao vọt ra khỏi bãi đậu xe, đâm gãy hàng rào rồi tông trúng 3 ô tô, xe đạp điện và 2 người đi bộ

Xe ô tô bất ngờ lao vọt ra khỏi bãi đậu xe, đâm gãy hàng rào rồi tông trúng 3 ô tô, xe đạp điện và 2 người đi bộ

Video 1 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/11/2025, 3 con giáp 'số hưởng' này phúc đức tràn về, tiền bạc dồi dào, an nhàn ngồi hưởng tiền tài

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/11/2025, 3 con giáp 'số hưởng' này phúc đức tràn về, tiền bạc dồi dào, an nhàn ngồi hưởng tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nghe thấy tiếng mèo hoang, người đàn ông ra kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng trăn khủng siết lấy con mồi

Nghe thấy tiếng mèo hoang, người đàn ông ra kiểm tra thì phát hiện cảnh tượng trăn khủng siết lấy con mồi

Video 2 giờ 19 phút trước
Thấy bé trai ngồi chơi trước nhà, người đàn ông lạ mặt đến gần dùng socola và tiền dụ dỗ rồi bắt cóc

Thấy bé trai ngồi chơi trước nhà, người đàn ông lạ mặt đến gần dùng socola và tiền dụ dỗ rồi bắt cóc

Video 2 giờ 31 phút trước
Liên tiếp từ ngày 19/9 đến 29/9 âm lịch, 3 con giáp quay trúng ô tài lộc, Tiền Tài Phủ Phê, sinh lời gấp bội, ai nấy cũng phải ghen hờn đỏ mắt

Liên tiếp từ ngày 19/9 đến 29/9 âm lịch, 3 con giáp quay trúng ô tài lộc, Tiền Tài Phủ Phê, sinh lời gấp bội, ai nấy cũng phải ghen hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/11/2025, 3 con giáp 'số hưởng' này phúc đức tràn về, tiền bạc dồi dào, an nhàn ngồi hưởng tiền tài

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/11/2025, 3 con giáp 'số hưởng' này phúc đức tràn về, tiền bạc dồi dào, an nhàn ngồi hưởng tiền tài

Liên tiếp từ ngày 19/9 đến 29/9 âm lịch, 3 con giáp quay trúng ô tài lộc, Tiền Tài Phủ Phê, sinh lời gấp bội, ai nấy cũng phải ghen hờn đỏ mắt

Liên tiếp từ ngày 19/9 đến 29/9 âm lịch, 3 con giáp quay trúng ô tài lộc, Tiền Tài Phủ Phê, sinh lời gấp bội, ai nấy cũng phải ghen hờn đỏ mắt

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có cơ hội gia tăng tài sản, Lộc Lá 'chạm nóc', Quý Nhân không rời, may mắn vận vào người, giàu sang vô đối

Trong 10 ngày cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp có cơ hội gia tăng tài sản, Lộc Lá 'chạm nóc', Quý Nhân không rời, may mắn vận vào người, giàu sang vô đối

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (7/11-8/11), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (7/11-8/11), 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Chúc mừng 3 con giáp được Lục Hợp nâng đỡ, tiền tài tăng phi mã trong 15 ngày tới đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng, phất lên như phượng hoàng

Chúc mừng 3 con giáp được Lục Hợp nâng đỡ, tiền tài tăng phi mã trong 15 ngày tới đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây hốt vàng, phất lên như phượng hoàng

Đúng 20h hôm nay, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở

Đúng 20h hôm nay, thứ Năm 6/11/2025, 3 con giáp liên tục đón vận may, tiền bạc nhiều vô kể, tình duyên rộng mở