Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Sao quốc tế 06/11/2025 16:36

Đôi vợ chồng nổi tiếng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân không tách rời trong suốt sự kiện, cùng mỉm cười, tạo dáng cạnh nhau và chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm.

Vào ngày 4/11, mọi sự chú ý đã đổ dồn vào cặp đôi Thư Kỳ - Phùng Đức Luân buổi ra mắt phim Girl tại Đài Loan (Trung Quốc). Đôi vợ chồng nổi tiếng không tách rời trong suốt sự kiện, cùng mỉm cười, tạo dáng cạnh nhau và chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm. Thư Kỳ - Phùng Đức Luân cùng diện áo len xanh đơn giản, nhưng diện mạo hoàn toàn trái ngược của họ khiến nhiều người không ngừng bàn tán.

Trước buổi ra mắt, anh thậm chí còn ghi lại một video ấm áp bên cạnh 2 chú mèo cưng của họ, chúc Thư Kỳ thành công trong buổi ra mắt phim. Những thông điệp như vậy phản ánh cách Thư Kỳ và Phùng Đức Luân trở thành biểu tượng của tình yêu bền vững trong ngành giải trí - một tình yêu bắt nguồn từ tình bạn chân thành hơn là sự phô trương hào nhoáng.

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim - Ảnh 1Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim - Ảnh 2

Phùng Đức Luân nói ở nhà, địa vị của anh thấp hơn vợ nên trêu cô là "đại ca", anh đùa thường bị vợ "bạo hành" nên luôn lép vế, dè dặt trước cô.

 

Thư Kỳ tiết lộ chồng động viên, tạo điều kiện tối đa để cô làm phim. Khi đưa kịch bản cho Phùng Đức Luân đọc, anh nói: "Không buồn ngủ nhỉ". Với Thư Kỳ, đó là lời khen.

Người đẹp lắng nghe lời khuyên của chồng cả trong công việc lẫn đời thường. Có lần Thư Kỳ tỏ thái độ thiếu lễ phép với cha, Phùng Đức Luân nhắc riêng vợ: "Em trưởng thành rồi, em không nên như thế".

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim - Ảnh 3

Cặp sao kết hôn 9 năm, hiếm xuất hiện cùng nhau, cũng ít đăng ảnh gia đình trên mạng xã hội. Dịp niệm ngày cưới năm ngoái, Phùng Đức Luân tạo bất ngờ cho Thư Kỳ bằng buổi tiệc có sự tham gia của bạn thân hai người. Ở buổi tiệc, Đức Luân nói lần đầu gặp Thư Kỳ năm 1998, anh thốt lên trong lòng "Wow" vì diễn viên quá đẹp. Sau khi kết hôn, mỗi lần thấy vợ ở nhà, tài tử vẫn có cảm giác "Wow". Tuy vậy, hai người ít thời gian bên nhau do công việc.

Còn Thư Kỳ nói biết ơn vì gần 30 năm qua, Phùng Đức Luân luôn ở bên cô, bao dung với cô. Họ làm bạn 20 năm trước khi thành người yêu, vợ chồng.

Năm nay, phim Girl của Thư Kỳ được đề cử Sư Tử Vàng, hạng mục quan trọng nhất Liên hoan phim Venice 2025. Cô là đạo diễn nữ người Hoa đầu tiên được đề cử hạng mục này ngay ở tác phẩm đầu tay. Cuối tháng 9, Thư Kỳ đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc.

Chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân tự nhận mình thua kém vợ

Chồng Thư Kỳ - Phùng Đức Luân tự nhận mình thua kém vợ

Phùng Đức Luân lên tiếng phản hồi khi bị chê thua kém vợ. Trước đó, vợ anh là nữ diễn viên Thư Kỳ lần đầu tiên thử sức với vai trò biên kịch và đạo diễn bộ phim Cô gái. Thư Kỳ đã giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan.

