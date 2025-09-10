Với phim điện ảnh đầu tay, Thư Kỳ tin tiếng nói nữ giới đang được lắng nghe nhiều hơn

Liên hoan phim Venice vừa giới thiệu tài năng đạo diễn của Thư Kỳ đến với thế giới. Cô là minh tinh Hoa ngữ, từng đóng phim của các đạo diễn kỳ cựu như Hầu Hiếu Hiền, Phùng Tiểu Cương, Giang Văn và Châu Tinh Trì.

Với phim điện ảnh Girl, Thư Kỳ lấy cảm hứng từ thời niên thiếu của mình cùng các vấn đề xã hội của nữ giới như bạo hành, chấn thương thế hệ và phân biệt giới tính. 

Girl kể về Tiểu Lệ, cô gái khép kín, lớn lên trong giai đoạn Đài Loan biến đổi mạnh mẽ về kinh tế cuối thập niên 1980. Khi môi trường xã hội thay đổi chóng mặt, những người phụ nữ và cô gái trong phim đấu tranh để có một đời sống tiến bộ hơn.

Girl nối dài danh sách phim do các nhà làm phim nữ châu Á thực hiện. Bình đẳng giới và nhận thức về nữ giới đang là chủ đề nóng tại các liên hoan phim, khi số lượng nữ đạo diễn tăng lên.

Nhưng với Thư Kỳ, cô vẫn tin tưởng điện ảnh đang phản ánh được những thay đổi trong xã hội châu Á.  "Với sự tiến bộ của thời đại, phụ nữ không còn là phụ kiện gắn liền với đàn ông mà dần có nhiều danh tính hơn. Tôi nghĩ thế giới đang tiến về phía trước, ngày càng nhiều đạo diễn nữ xuất sắc giỏi giang hơn" - cô nói với Variety.

Gần đây những phụ nữ từ châu Á lần lượt giành các giải thưởng điện ảnh quan trọng. Đó là Chloe Zhao (gốc Trung Quốc) với giải Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất; Awkwafina với giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng cho phim The Farewell (phim của nữ đạo diễn Lulu Wang); Dương Tử Quỳnh với giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. 

Ở Nam Á, Liên hoan phim quốc tế Dharamshala có số lượng nhà làm phim nữ chiếm hơn một nửa. Đạo diễn Ấn Độ Payal Kapadia giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes 2024 cho All We Imagine as Light. Cô quan tâm đến sự nghiệp và sự độc lập tài chính của phụ nữ.

Thư Kỳ và Dương Tử Quỳnh là hai trong số những nữ nghệ sĩ châu Á nổi bật trong điện ảnh thế giới - Ảnh: Instagram, Facebook nhân vật

"Gia đình tôi có nhiều phụ nữ và tôi chứng kiến việc tự do tài chính có thể mang lại sự tự chủ nhất định. Nhưng ở Ấn Độ thì điều đó phức tạp hơn" - Kapadia nói với Variety tại Cannes năm 2024.

Thư Kỳ tin rằng càng có thêm góc nhìn của phụ nữ, điện ảnh sẽ có thêm chiều sâu cảm xúc, sự tinh tế khiến nhân vật trở thành linh hồn của bộ phim để khán giả đồng cảm hơn.

Ngày 4/9 giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội), Thư Kỳ xuất hiện trên thảm đỏ để ra mắt phim đầu tay do cô đạo diễn. Tác phẩm tranh giải Sư Tử Vàng, hạng mục quan trọng nhất Liên hoan phim Venice 2025.

Với phim điện ảnh đầu tay, Thư Kỳ tin tiếng nói nữ giới đang được lắng nghe nhiều hơn

