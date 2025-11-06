Rùng mình cảnh tượng máy bay phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ, ít nhất 14 người thương vong

Một máy bay chở hàng của hãng United Parcel Service (UPS) đã gặp nạn và phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ, chỉ ít phút sau khi cất cánh từ sân bay tại bang Kentucky (Mỹ), khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương

Vy Vy | Theo Phụ nữ sức khỏe

