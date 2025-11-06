Tranh cãi Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Mạnh Tử Nghĩa trong 'Tướng Môn Độc Hậu'

Sao quốc tế 06/11/2025 17:17

Với sức hút sẵn có của nguyên tác và tên tuổi Vương Hạc Đệ, Tướng môn độc hậu được dự đoán trở thành một trong những dự án cổ trang đáng chú ý nhất thời gian tới.

Tướng môn độc hậu là bộ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại nổi tiếng, được xếp vào nhóm “tứ đại cổ ngôn”, mang đậm phong cách viết khiến người đọc thoả mãn ước muốn/thoát ly thực tế. Nhờ vậy, ngay từ khi chưa công bố dàn cast, người hâm mộ đã liên tục “chọn vai trong mơ” cho tác phẩm này, các video fanmade cũng thu hút lượng xem lớn trên các nền tảng.

 

Trước đó, mạng xã hội liên tục xuất hiện danh sách “dưa” với đủ cặp sao tên tuổi như Ngô Lỗi - Tống Tổ Nhi, Dương Dương - Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Lăng Hách - Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Hạc Đệ - Mạnh Tử Nghĩa, Đặng Vi - Triệu Lộ Tư... Việc hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng bị cuốn vào tin đồn khiến dự án càng thêm ồn ào.

Tranh cãi Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Mạnh Tử Nghĩa trong 'Tướng Môn Độc Hậu' - Ảnh 1

Vai nam chính Tạ Cảnh Hành được xem là chuẩn mực trong lòng fan cổ trang. Khán giả đều cho rằng vai này phải do diễn viên có sức ảnh hưởng, ngoại hình nổi bật và từng có vai diễn cổ trang gây tiếng vang đảm nhận. Phía đoàn phim đến nay vẫn chưa công bố dàn diễn viên chính thức. Hôm 5/11, phòng làm việc của Chương Nhược Nam đã phải lên tiếng phủ nhận việc tiếp xúc với dự án.

Hồi đầu tháng 10, nam diễn viên Lưu Vũ Ninh ba lần phải đính chính rằng anh chưa từng nhận được kịch bản Tướng môn độc hậu và cũng sẽ không tham gia dù được mời, nhằm chấm dứt những lời đồn ác ý.

Bên cạnh sự kỳ vọng, nhiều khán giả lại tỏ ra lo ngại, cho rằng Tướng môn độc hậu tuy là tác phẩm quy mô lớn, nổi tiếng nhưng đã cũ, dễ gặp rủi ro khi chuyển thể. Nguyên tác thuộc thể loại trùng sinh (sống đi chết lại) - báo thù, kể về Thẩm Diệu, trưởng nữ Thẩm gia, bị phản bội và giết hại ở kiếp trước, sau đó sống lại để thay đổi số phận, cùng Tạ Cảnh Hành sát cánh trả thù. Dù cốt truyện hấp dẫn, theo một bộ phận khán giả, mô-típ này đã bão hòa, khó tạo đột phá trên màn ảnh.

Tranh cãi Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Mạnh Tử Nghĩa trong 'Tướng Môn Độc Hậu' - Ảnh 2

Ngày 6/11, thông tin Vương Hạc Đệ đã nhận lời vào vai Tạ Cảnh Hành, nam chính của phim và đã ký hợp đồng đạt hạng nhất hot search Weibo. Vai nữ chính Thẩm Diệu vẫn đang trong giai đoạn thương thảo, khiến mạng xã hội liên tục “dậy sóng” mỗi khi xuất hiện tin đồn đổi diễn viên.

Trên thực tế, Vương Hạc Đệ chưa từng đóng chính trong một dự án chuyển thể lớn. Thành công của anh với vai Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết là cú “lội ngược dòng” ngoạn mục, giúp tên tuổi anh bứt phá. Việc đảm nhận vai Tạ Cảnh Hành lần này vừa là cơ hội, vừa là phép thử cho sức hút của mỹ nam sinh năm 1998 ở dòng phim cổ trang thần tượng.

 

Tranh cãi Vương Hạc Đệ 'nên duyên' cùng Mạnh Tử Nghĩa trong 'Tướng Môn Độc Hậu' - Ảnh 3

Mạnh Tử Nghĩa đang được cho là ứng viên sáng giá cho vai Thẩm Diệu. Tuy vậy nhiều khán giả phản đối bởi cô không phù hợp với hình tượng nữ chính.

Về phía Mạnh Tử Nghĩa, cô sở hữu nhan sắc rạng rỡ, sắc nét và từng ghi dấu ấn với nhiều vai cổ trang. Dù khí chất mạnh mẽ của cô có phần khác với hình tượng đoan trang, hiền hậu của Thẩm Diệu, kinh nghiệm diễn cổ trang của Mạnh Tử Nghĩa là điều không thể phủ nhận. Hơn nữa, cô và Vương Hạc Đệ từng hợp tác trong Tư ơng dạ 2 , nên nếu tái ngộ, khán giả kỳ vọng họ có phản ứng hóa học tốt.

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' với người hâm mộ vì điều tinh tế này

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' với người hâm mộ vì điều tinh tế này

Từ “Vương Mãn Lâu” đến “khán đài di động”, Vương Hạc Đệ đang chứng minh rằng, mỗi lần xuất hiện, anh không chỉ quảng bá cho thương hiệu mà còn tạo nên hiện tượng văn hóa người hâm mộ - nơi tình cảm, sự văn minh và tinh thần gắn kết được thể hiện năng lượng tích cực.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' với người hâm mộ vì điều tinh tế này

Vương Hạc Đệ 'ghi điểm' với người hâm mộ vì điều tinh tế này

Vương Hạc Đệ được khen tinh tế trên phim trường 'Cá mặn phi thăng' vì lý do này

Vương Hạc Đệ được khen tinh tế trên phim trường 'Cá mặn phi thăng' vì lý do này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Vương Hạc Đệ lộ file ghi âm 27 phút, nghi vấn có bạn gái đã yêu đương 10 năm

Vương Hạc Đệ lộ file ghi âm 27 phút, nghi vấn có bạn gái đã yêu đương 10 năm

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, ngày 6/11/2025, GIÔNG TỐ ĐI QUA, 3 con giáp bùng nổ vận may, Phát Tài Phát Lộc, vạn sự hanh thông, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Qua đêm nay, ngày 6/11/2025, GIÔNG TỐ ĐI QUA, 3 con giáp bùng nổ vận may, Phát Tài Phát Lộc, vạn sự hanh thông, sự nghiệp phát triển vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

TIN MỚI: Bão Kalmaegi chưa tan, bão Fung-wong sắp đổ bộ biển Đông với cường độ siêu bão

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Nghi phạm sát hại hai mẹ con trong nhà ở Cà Mau đã tử vong

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Sau đêm nay, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Cảnh sát khống chế người đàn ông chống cự, buông lời lăng mạ và cắn vào tay một sĩ quan khi đòi quay lại với vợ cũ bất thành

Cảnh sát khống chế người đàn ông chống cự, buông lời lăng mạ và cắn vào tay một sĩ quan khi đòi quay lại với vợ cũ bất thành

Video 1 giờ 33 phút trước
Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Từng bị băng huyết, bà xã Trường Giang - Nhã Phương nhập viện khi đang bầu lần 3

Hậu trường 1 giờ 52 phút trước
Rùng mình cảnh tượng máy bay phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ, ít nhất 14 người thương vong

Rùng mình cảnh tượng máy bay phát nổ thành quả cầu lửa khổng lồ, ít nhất 14 người thương vong

Video 1 giờ 52 phút trước
Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Vợ bàng hoàng phát hiện chồng và con nuôi tử vong dưới ao tôm

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Tử vi 6 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13, 14 và 15/11), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, thay đổi ngoạn mục, Tài Lộc bùng nổ, chạm đỉnh giàu sang

Tử vi 6 ngày liên tiếp (10, 11, 12, 13, 14 và 15/11), 3 con giáp có Quý Nhân phù trợ, thay đổi ngoạn mục, Tài Lộc bùng nổ, chạm đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

'Lạnh người' nam sinh lớp 8 hành hung, đẩy bạn xuống hồ rồi bỏ đi

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay bị rơi động cơ trên không trước khi lao xuống đất, ít nhất 11 người thiệt mạng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/11/2025: Bật tăng trở lại, vàng nhẫn vượt mặt vàng miếng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng Phùng Đức Luân ở lễ ra mắt phim

Thành Nghị bị 'lép vế' về thời lượng trên phim 'Thiên địa kiếm tâm'

Thành Nghị bị 'lép vế' về thời lượng trên phim 'Thiên địa kiếm tâm'

Con gái Từ Hy Đệ tiết lộ chồng Từ Hy Viên 'xuống cân trầm trọng' sau khi vợ qua đời

Con gái Từ Hy Đệ tiết lộ chồng Từ Hy Viên 'xuống cân trầm trọng' sau khi vợ qua đời

Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Hai 'ông trùm Cbiz' tới TP.HCM: Cổ Thiên Lạc lộ nhan sắc thật, Hồng Kim Bảo phải ngồi xe lăn

Danh tính nam diễn viên nằm trong đường dây trốn nghĩa vụ quân sự ra đầu thú

Danh tính nam diễn viên nằm trong đường dây trốn nghĩa vụ quân sự ra đầu thú

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này

Phim 'Ám Hà truyện' của Cung Tuấn vẫn còn vấp nhiều tranh luận vì lý do này