Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Sao quốc tế 03/10/2025 11:15

Những nhận xét chân thành của Lưu Đào nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Chia sẻ trong chương trình mới đây, Lưu Đào cho biết: “Tôi cảm thấy cậu ấy là một người có năng lực tổng hợp tốt. Cậu ấy hình như cái gì cũng biết, rồi lặng lẽ âm thầm làm xong hết mọi việc. Vừa thông minh, vừa vững vàng, lại có trách nhiệm. Khi bắt tay vào thực hiện công việc rất nhanh, giao việc cho cậu ấy thì hoàn toàn yên tâm. Cậu ấy rất lợi hại, thật sự rất lợi hại".

Lời khen của Lưu Đào được đánh giá không chỉ là sự công nhận về khả năng chuyên môn của Vương Hạc Đệ mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành của nam diễn viên trong mắt các đồng nghiệp.

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này - Ảnh 1

Với sự nghiệp diễn xuất khởi sắc từ bộ phim "Thương lan quyết", Vương Hạc Đệ ngày càng khẳng định vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ. Hình ảnh một diễn viên trẻ giàu tiềm năng, cầu tiến và nỗ lực không ngừng đã giúp anh ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Phản ứng trước lời khen, cộng đồng người hâm mộ tỏ ra vô cùng tự hào. Trên các diễn đàn, nhiều bình luận bày tỏ sự cảm ơn Lưu Đào vì đã công nhận tài năng và tinh thần làm việc của Vương Hạc Đệ. Người hâm mộ cho rằng đây là nguồn động lực lớn để nam diễn viên tiếp tục cố gắng và khẳng định bản thân.

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này - Ảnh 2

Có thể thấy, sự đánh giá cao từ một nghệ sĩ gạo cội như Lưu Đào không chỉ nâng tầm hình ảnh của Vương Hạc Đệ mà còn là sự khích lệ lớn lao, hứa hẹn mở ra thêm nhiều cơ hội mới cho anh trong sự nghiệp nghệ thuật.

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Thời gian gần đây, câu hỏi được nhiều khán giả đặt ra: Liệu Vương Hạc Đệ - nam diễn viên được chú ý nhờ phim "Thương lan quyết" - có đang gặp nguy hiểm khi bị cả Đinh Vũ Hề và Ngao Thụy Bằng “kẹp” từ hai phía?

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao trung sao trung quốc

TIN LIÊN QUAN

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vương Hạc Đệ đang áp lực về danh tiếng đang lên của Ngao Thụy Bằng?

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Vương Hạc Đệ lộ file ghi âm 27 phút, nghi vấn có bạn gái đã yêu đương 10 năm

Vương Hạc Đệ lộ file ghi âm 27 phút, nghi vấn có bạn gái đã yêu đương 10 năm

Thành công sau phim Triều Tuyết Lục, Ngao Thụy Bằng đe dọa vị trí của Vương Hạc Đệ

Thành công sau phim Triều Tuyết Lục, Ngao Thụy Bằng đe dọa vị trí của Vương Hạc Đệ

Diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong 'Đại Phụng đả canh nhân' tiếp tục nhận khen chê trái chiều

Diễn xuất của Vương Hạc Đệ trong 'Đại Phụng đả canh nhân' tiếp tục nhận khen chê trái chiều

'Hung thần' Getty Images 'lật tẩy' nhan sắc thật của Vương Hạc Đệ ở Fashion Week

'Hung thần' Getty Images 'lật tẩy' nhan sắc thật của Vương Hạc Đệ ở Fashion Week

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc 2 ngày liên tiếp (4/10-5/10), 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Bí đỏ là "siêu thực phẩm" mùa thu với 5 công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 7 phút trước
Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 người còn mất tích

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Lưu Đào bất ngờ dành lời khen cho Vương Hạc Đệ vì điều này

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Ép con dâu kế hoạch 5 năm, mẹ chồng khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì lý do không thể chấp nhận

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnh sau ngày 3/10/2025, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Tạm giữ hình sự người đàn ông bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập ở Nghệ An

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài dư dả, của cải dư dôi, may mắn có thừa sau ngày 3/10/2025

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Ô tô con bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải đang dừng đỗ khiến 6 người tử vong, 1 người bị thương

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Đi điều trị tâm thần vừa về nhà, mẹ ra tay sát hại con gái ruột 3 tháng tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2025: Thế giới ồ ạt bán tháo, trong nước đồng loạt giảm sút mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trương Hinh Dư khoe vóc dáng U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp

Trương Hinh Dư khoe vóc dáng U40 nét căng, ngày ăn 3 bữa dáng vẫn đẹp

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Sốc với cân nặng của Triệu Lộ Tư, vòng eo nhỏ không tưởng trong 'Hãy Để Tôi Tỏa Sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Triệu Lộ Tư chưa từng công khai người yêu dù vướng nghi vấn hẹn hò

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025

Phạm Băng Băng tranh giải 'Nữ chính xuất sắc' tại lễ trao giải Kim Mã 2025

Trước khi phim “Hoa hướng dương” được chiếu, Triệu Lệ Dĩnh từng đi học múa cột

Trước khi phim “Hoa hướng dương” được chiếu, Triệu Lệ Dĩnh từng đi học múa cột