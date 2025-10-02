Triệu Lộ Tư nhận được nhiều kịch bản phim mới nhờ thành công của 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Nhưng nữ diễn viên thú nhận “khán giả càng thích phim của tôi thì áp lực càng lớn”. Do đó, Triệu Lộ Tư sẽ chỉ nhận vai khi bản thân ở trạng thái tốt nhất, tự tin nhất và có trách nhiệm.

Trong buổi livestream (phát trực tiếp) mới đây, Triệu Lộ Tư chia sẻ, nhờ bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” phát sóng đạt kết quả tốt nên cô nhận được rất nhiều kịch bản phim mới.

“Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính mặc dù lên sóng bất ngờ, không báo trước, nhưng đang gặt hái những thành tích đáng nể.

Tối 29/9, bộ phim đã cán mốc 30.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video, trở thành phim đạt mốc nhiệt này nhanh nhất của nền tảng trong năm 2025, vượt qua bộ phim “Khom lưng” của Tống Tổ Nhi và Lưu Vũ Ninh.

“Hãy để tôi tỏa sáng” hiện được xếp vào danh sách phim ăn khách hàng năm của Tencent Video.

Ngoài ra, chỉ sau 3 ngày, bộ phim đã vươn lên Top 1 bảng xếp hạng lượt xem theo nền tảng thống kê Vân hợp. Từ 24,64 triệu view (lượt xem) trong ngày đầu, phim nhanh chóng tăng lên 45,06 triệu lượt xem ở ngày thứ 3, đánh bại “Phó sơn hải” của Thành Nghị.

Thành công của “Hãy để tôi tỏa sáng” là tín hiệu tốt đối với Triệu Lộ Tư trong bối cảnh cô đang có mâu thuẫn với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment.

Trở lại với Hãy để tôi tỏa sáng, nữ diễn viên tiếp tục chứng minh sức hút của mình ở dòng phim đô thị hiện đại. Trong phim, cô thủ vai Hứa Nghiên - một nữ MC có vẻ ngoài dịu dàng nhưng nội tâm đầy mưu tính. Nhân vật này không chỉ sử dụng sự khéo léo để thăng tiến trong công việc mà còn không ngần ngại loại bỏ đối thủ để đạt mục tiêu, tạo ra hình tượng "nữ chính tâm cơ" vừa quyến rũ, vừa quyền lực.

Không chọn lối diễn khoa trương, Triệu Lộ Tư sử dụng ánh mắt để thể hiện những thay đổi trong nội tâm nhân vật.

Những cảnh quay độc thoại, đặc biệt là khi Hứa Nghiên đối mặt với gia đình được thể hiện trọn vẹn, giàu cảm xúc. Khán giả dễ dàng cảm nhận được sự dằn vặt, tổn thương và khao khát được yêu thương ẩn sâu trong nhân vật.

Bên cạnh diễn xuất, tạo hình Triệu Lộ Tư trong phim cũng được đánh giá cao.