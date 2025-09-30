Choáng ngợp với trang sức tiền tỉ của mẹ chồng Triệu Lộ Tư trong 'Hãy để tôi tỏa sáng'

Trong bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng”, ngoài hai diễn viên chính Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình, nhân vật mẹ chồng Vu Lam của nữ chính Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) cũng là gương mặt đang được quan tâm, bàn tán.

Vai Vu Lam do nữ diễn viên Ôn Tranh Vanh đảm nhận. Bà là một phu nhân hào môn đích thực, với vẻ ngoài sang trọng, quyền quý. Vu Lam thể hiện địa vị giới thượng lưu ngay ở cách ăn mặc, chưng diện trang sức đắt đỏ.

Ôn Tranh Vanh tiết lộ, bộ trang sức phỉ thúy được phu nhân Vu Lam đeo trong phim đều là hàng thật do một thương hiệu tài trợ, với tổng giá trị lên đến 300 triệu tệ (hơn 1.100 tỉ đồng). Không chỉ vậy, tất cả túi xách xa xỉ mà nhân vật này sử dụng cũng là hàng thật, không phải đạo cụ.

Sự đầu tư chỉn chu của nhà sản xuất đã góp phần không nhỏ tạo nên bối cảnh chân thực và sức hấp dẫn cho bộ phim.

Diễn xuất của Ôn Tranh Vanh cũng được khen ngợi. Nữ diễn viên thuyết phục khán giả thông qua khí chất và diễn xuất ấn tượng. Từng ánh mắt, biểu cảm hay cái nhấc tay đều ra dáng người phụ nữ của giới thượng lưu đích thực.

Bên ngoài Vu Lam là một phu nhân điềm đạm, thanh lịch nhưng thực chất đang che giấu tâm tư thâm sâu. Bà không trực tiếp chê bai con dâu tương lai, song từng lời nói đều thể hiện sự soi xét, vạch rõ ranh giới địa vị và khoảng cách giai cấp.

Ôn Tranh Vanh sinh năm 1978, từng theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Thời gian gần đây, nữ diễn viên được biết đến nhiều hơn nhờ những vai diễn trong “Vân Chi Vũ”, “Quý nữ” và hiện tại là “Hãy để tôi tỏa sáng”.

"Hãy để tôi tỏa sáng" được chuyển thể từ tiểu thuyết "Đại Kiều tiểu Kiều". Mặc dù tiểu thuyết gốc có một cái kết buồn nhưng khi lên phim đã được cải biên đi nhiều nên khán giả vẫn mong muốn có một kết thúc trọn vẹn cho cuộc tình của Hạo Minh và Hứa Nghiên. "Hãy để tôi tỏa sáng" cũng là bộ phim cứu cánh cho Triệu Lộ Tư, giúp nữ diễn viên lấy lại thiện cảm từ khán giả sau nhiều ồn ào.

“Hãy để tôi tỏa sáng” của Triệu Lộ Tư không được quảng bá rầm rộ. Tuy nhiên, trái ngược dự đoán, tác phẩm vẫn nhanh chóng lên top thịnh hành, chứng minh sức hút của nữ diễn viên sinh năm 1998.

