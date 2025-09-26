Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vĩnh Đình bất ngờ lên sóng, đạt thành tích đáng mong đợi

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và toan tính giữa nữ MC nổi tiếng Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và CEO Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Bề ngoài họ là cặp trai tài gái sắc ai cũng ngưỡng mộ, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán, mục đích của riêng mình. Ẩn sau cuộc hôn nhân hào nhoáng là những khác biệt về khoảng cách xuất phát điểm không thể xóa nhòa.

Ngày 26/9, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính bất ngờ phát sóng 4 tập đầu tiên trên nền tảng Tencent Video.

Dự án đã đóng máy từ tháng 9.2024 và có thông tin sẽ lên sóng vào tháng 7 năm nay. Nhà sản xuất không chỉ liên tục tung hình ảnh, trailer mới, poster của phim cũng được cập nhật trên danh sách phim sắp chiếu của nền tảng Tencent Video.

Nhưng “Hãy để tôi tỏa sáng” đã bị lùi lịch phát sóng, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn của Triệu Lộ Tư với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment.

Theo nhiều suy đoán, việc bộ phim phát sóng “nhảy dù” vào ngày 26.9 có thể là do nền tảng muốn tận dụng sức hút của Triệu Lộ Tư, khi cô vừa tham gia một sự kiện thương hiệu công khai gần đây và đang được chú ý.

Theo truyền thông, Triệu Lộ Tư rất tâm huyết và đầu tư vào tác phẩm này. Cô đã chăm chỉ luyện tập, siết cân để có được vóc dáng cân đối, mảnh mai trước khi vào đoàn phim.

Với vai Hứa Nghiên, Triệu Lộ Tư đã đầu tư hơn 200 bộ trang phục trong tổng cộng 32 tập phim. Ngay ở tập 1, người hâm mộ thống kê nữ diễn viên đã diện 11 bộ trang phục khác nhau, thể hiện ấn tượng hình ảnh một nữ MC nổi tiếng và thời thượng.

Phần ghi công của bộ phim cũng có tên của Triệu Lộ Tư trong mục phụ trách tạo hình nữ chính. Trước đó có thông tin Triệu Lộ Tư tự trang điểm và phối đồ cho nhân vật của mình.

Động thái bất ngờ của ekip làm phim khiến khán giả vô cùng sốc, nhất là khi hiếm có bộ phim nào lại bất ngờ "nhảy dù" ra mắt vào buổi sáng, trong giờ hành chính của ngày làm việc. Rất nhiều người hâm mộ của Triệu Lộ Tư vì vậy mà đã "than trời", dù muốn cũng không thể xem phim ngay vì còn vướng lịch học tập, làm việc. Dù vậy, điều này không cản bước được sức nóng của Triệu Lộ Tư và Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Phim nhanh chóng vượt mức nhiệt 20.000 sau vài tiếng ra mắt, chiêu thương cũng khá tốt với 9 quảng cáo trong 4 tập đầu tiên, hứa hẹn sẽ còn tăng lên vì hiện phản ứng của khán giả khá tốt. Trên mạng xã hội, cư dân mạng khen ngợi phim có bối cảnh, tạo hình đẹp, nhất là những trang phục sang xịn mịn của Triệu Lộ Tư. Về diễn biến kịch bản thì hiện tại chưa có nhiều đánh giá, một phần là do phim ra mắt trong giờ hành chính, gây khó khăn cho việc xem và đưa ra nhận xét chi tiết.