Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vĩnh Đình bất ngờ lên sóng, đạt thành tích đáng mong đợi

Sao quốc tế 26/09/2025 17:45

Bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng là gần nhất của Triệu Lộ Tư trước khi cô vướng phải loạt lùm xùm với công ty quản lý và có vô số phát ngôn chấn động liên quan đến vấn đề phong sát. Tưởng đâu sẽ còn rất lâu nữa phim mới có thể ra mắt khán giả, thậm chí là 'đắp chiếu' vĩnh viễn, nào ngờ Hãy Để Tôi Tỏa Sáng lại bất ngờ 'đánh úp', ra mắt liền lúc 4 tập vào sáng ngày 26/9.

Ngày 26/9, bộ phim truyền hình Hoa ngữ “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính bất ngờ phát sóng 4 tập đầu tiên trên nền tảng Tencent Video.

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu và toan tính giữa nữ MC nổi tiếng Hứa Nghiên (Triệu Lộ Tư) và CEO Thẩm Hạo Minh (Trần Vỹ Đình). Bề ngoài họ là cặp trai tài gái sắc ai cũng ngưỡng mộ, nhưng trong lòng mỗi người đều có tính toán, mục đích của riêng mình. Ẩn sau cuộc hôn nhân hào nhoáng là những khác biệt về khoảng cách xuất phát điểm không thể xóa nhòa.

Dự án đã đóng máy từ tháng 9.2024 và có thông tin sẽ lên sóng vào tháng 7 năm nay. Nhà sản xuất không chỉ liên tục tung hình ảnh, trailer mới, poster của phim cũng được cập nhật trên danh sách phim sắp chiếu của nền tảng Tencent Video.

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vĩnh Đình bất ngờ lên sóng, đạt thành tích đáng mong đợi - Ảnh 1

Nhưng “Hãy để tôi tỏa sáng” đã bị lùi lịch phát sóng, nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn của Triệu Lộ Tư với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment.

Theo nhiều suy đoán, việc bộ phim phát sóng “nhảy dù” vào ngày 26.9 có thể là do nền tảng muốn tận dụng sức hút của Triệu Lộ Tư, khi cô vừa tham gia một sự kiện thương hiệu công khai gần đây và đang được chú ý.

Theo truyền thông, Triệu Lộ Tư rất tâm huyết và đầu tư vào tác phẩm này. Cô đã chăm chỉ luyện tập, siết cân để có được vóc dáng cân đối, mảnh mai trước khi vào đoàn phim.

Với vai Hứa Nghiên, Triệu Lộ Tư đã đầu tư hơn 200 bộ trang phục trong tổng cộng 32 tập phim. Ngay ở tập 1, người hâm mộ thống kê nữ diễn viên đã diện 11 bộ trang phục khác nhau, thể hiện ấn tượng hình ảnh một nữ MC nổi tiếng và thời thượng.

Phần ghi công của bộ phim cũng có tên của Triệu Lộ Tư trong mục phụ trách tạo hình nữ chính. Trước đó có thông tin Triệu Lộ Tư tự trang điểm và phối đồ cho nhân vật của mình.

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vĩnh Đình bất ngờ lên sóng, đạt thành tích đáng mong đợi - Ảnh 2Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vĩnh Đình bất ngờ lên sóng, đạt thành tích đáng mong đợi - Ảnh 3

Động thái bất ngờ của ekip làm phim khiến khán giả vô cùng sốc, nhất là khi hiếm có bộ phim nào lại bất ngờ "nhảy dù" ra mắt vào buổi sáng, trong giờ hành chính của ngày làm việc. Rất nhiều người hâm mộ của Triệu Lộ Tư vì vậy mà đã "than trời", dù muốn cũng không thể xem phim ngay vì còn vướng lịch học tập, làm việc. Dù vậy, điều này không cản bước được sức nóng của Triệu Lộ Tư và Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Phim nhanh chóng vượt mức nhiệt 20.000 sau vài tiếng ra mắt, chiêu thương cũng khá tốt với 9 quảng cáo trong 4 tập đầu tiên, hứa hẹn sẽ còn tăng lên vì hiện phản ứng của khán giả khá tốt. Trên mạng xã hội, cư dân mạng khen ngợi phim có bối cảnh, tạo hình đẹp, nhất là những trang phục sang xịn mịn của Triệu Lộ Tư. Về diễn biến kịch bản thì hiện tại chưa có nhiều đánh giá, một phần là do phim ra mắt trong giờ hành chính, gây khó khăn cho việc xem và đưa ra nhận xét chi tiết.

Triệu Lộ Tư vừa xuất hiện đã gây sốt, chứng minh là 'con cưng' của loạt nhãn hàng

Triệu Lộ Tư vừa xuất hiện đã gây sốt, chứng minh là 'con cưng' của loạt nhãn hàng

Mới đây, Triệu Lộ Tư chính thức xuất hiện tại một sự kiện của nhãn hàng tại Tây An, Thiểm Tây (Trung Quốc) sau lùm xùm xóa tài khoản Weibo.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư vừa xuất hiện đã gây sốt, chứng minh là 'con cưng' của loạt nhãn hàng

Triệu Lộ Tư vừa xuất hiện đã gây sốt, chứng minh là 'con cưng' của loạt nhãn hàng

Triệu Lộ Tư vừa tái xuất, hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu

Triệu Lộ Tư vừa tái xuất, hàng chục nghìn người đứng chật kín 9 tầng lầu

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Triệu Lộ Tư bức xúc khi nhãn hàng hủy livestream nhưng vẫn đổ trách nhiệm lên sao nữ

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Sự nghiệp đang thăng hoa của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân có nguy cơ 'bị phong sát'?

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

Triệu Lộ Tư thành lập công ty mới sau khi xóa tài khoản mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 27/9/2025, 3 con giáp được lộc Trời ban giàu sang bất chấp, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vĩnh Đình bất ngờ lên sóng, đạt thành tích đáng mong đợi

Phim của Triệu Lộ Tư và Trần Vĩnh Đình bất ngờ lên sóng, đạt thành tích đáng mong đợi

Sao quốc tế 2 giờ 18 phút trước
Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước
Nữ nghệ sĩ ly hôn vẫn sẵn sàng chung mâm, bênh vực bạn đời mới của chồng cũ

Nữ nghệ sĩ ly hôn vẫn sẵn sàng chung mâm, bênh vực bạn đời mới của chồng cũ

Hậu trường 2 giờ 51 phút trước
Người phụ nữ gãy cổ, liệt nửa người vì 'ngáp quá mạnh'

Người phụ nữ gãy cổ, liệt nửa người vì 'ngáp quá mạnh'

Thế giới 3 giờ 10 phút trước
Thần Tài báo mộng tài lộc sau đêm nay (26/9/2025), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Thần Tài báo mộng tài lộc sau đêm nay (26/9/2025), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 28/9/2025, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Vận đỏ như son sau ngày 28/9/2025, Thần May Mắn mỉm cười, 3 con giáp đứng đầu về tài lộc, tiền bạc nhiều vô kể, của cải tăng lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Sử dụng lồng tiếng, Thành Nghị muốn giảm rủi ro thất bại ở phim mới

Sử dụng lồng tiếng, Thành Nghị muốn giảm rủi ro thất bại ở phim mới

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Rau muống, loại rau "quốc dân" với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Rau muống, loại rau "quốc dân" với những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Cảnh báo: Một người ở TP.HCM mất hơn 2 tỷ sau khi cài ứng dụng giả mạo điện lực

Cảnh báo: Một người ở TP.HCM mất hơn 2 tỷ sau khi cài ứng dụng giả mạo điện lực

Đời sống 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn kinh hoàng: Đứt cáp treo trên núi khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Tai nạn kinh hoàng: Đứt cáp treo trên núi khiến 3 người tử vong, 9 người bị thương

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Nhiều cư dân chung cư ở TP.HCM nhập viện sau khi ăn bánh mì

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Bảy 27/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Vương Sở Nhiên và Trương Lăng Hách trở thành cặp đôi siêu phẩm trong 'Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn'

Sử dụng lồng tiếng, Thành Nghị muốn giảm rủi ro thất bại ở phim mới

Sử dụng lồng tiếng, Thành Nghị muốn giảm rủi ro thất bại ở phim mới

Rộ tin chồng Hàn Quốc không nhường thừa kế cho mẹ Từ Hy Viên

Rộ tin chồng Hàn Quốc không nhường thừa kế cho mẹ Từ Hy Viên

Chung cư xảy ra vụ tử vong của Vu Mông Lung được rao bán

Chung cư xảy ra vụ tử vong của Vu Mông Lung được rao bán

Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Lưu Diệc Phi ăn tối cùng hai chàng trai trẻ ở Bắc Kinh bất ngờ 'gây sốt'

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải

Tiết lộ mức cát-xê 'khủng' của Thành Nghị trong Phó sơn hải