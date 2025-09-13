Triệu Lộ Tư vẫn 'gây sốt' mạng xã hội dù không có phim nào lên sóng trong năm 2025

Mới đây, nền tảng Tiểu Hồng Thư công bố Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ được quan tâm nhất trong tháng 8.

Vừa qua, nền tảng Tiểu Hồng Thư công bố Triệu Lộ Tư là nghệ sĩ được quan tâm nhất trong tháng 8. Tài khoản của cô tăng 4,31 triệu người theo dõi, chủ đề thảo luận đạt 1,45 triệu, lượt tìm kiếm liên quan đạt 64,29 triệu.

Tuy đang tạm thời rút lui khỏi giới giải trí, không tham gia đóng phim, cũng không có phim mới lên sóng nhưng Triệu Lộ Tư vẫn là diễn viên được đặc biệt quan tâm trên các nền tảng mạng xã hội.

Hiện tại, tài khoản Tiểu Hồng Thư của cô đã cán mốc 19 triệu người theo dõi, cao nhất trong số các nghệ sĩ Trung Quốc. Ngoài ra, tài khoản Douyin đạt 46,4 triệu, Instagram đạt 6,1 triệu lượt theo dõi dù không cập nhật quá nhiều hình ảnh.

Những bài đăng của nữ diễn viên chủ yếu xoay quanh hoạt động đời thường như đi dạo công viên, mua sắm, đi chơi cùng bạn bè... nhưng vẫn được yêu thích nhờ nhan sắc nổi bật, cách phối đồ và trang điểm độc đáo.

Trước đó, Triệu Lộ Tư gây bất ngờ khi quyết định xóa tài khoản Weibo có hơn 31 triệu người theo dõi. Điều này được xem như sự phản kháng mạnh mẽ của nữ diễn viên với công ty quản lý Galaxy Cool Entertainment. Cô cũng khẳng định muốn tìm kiếm sự bình yên thay vì liên tục bị bịa đặt, bôi xấu hình ảnh trên mạng.

Gần đây, Triệu Lộ Tư đã mở công ty TNHH Quản lý doanh nghiệp Mã Ninh Thành Đô với vốn điều lệ 100.000 NDT (khoảng 370 triệu đồng). Lĩnh vực hoạt động bao gồm kinh doanh qua mạng, bán lẻ quần áo, phụ kiện thời trang, bán lẻ giày dép và một số hạng mục khác.

Người đại diện pháp luật kiêm giám đốc là ông Triệu Quân (bố nữ diễn viên), trong khi Triệu Lộ Tư và Chu Bác Học lần lượt nắm giữ 90% và 10% cổ phần.

Theo Tencent, bộ phim "Hãy để tôi tỏa sáng" của Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình dự kiến sẽ lên sóng trong tháng 9 sau hơn nửa năm hoãn chiếu.

Sau khoảng thời gian dài dính nhiều lùm xùm, người hâm mộ cho rằng sự nghiệp của Triệu Lộ Tư đang có dấu hiệu khởi sắc.

