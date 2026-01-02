Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình

Sao quốc tế 02/01/2026 15:15

Sau thời gian dài gần như biến mất trên mạng xã hội, mới đây, siêu mẫu Hà Tuệ bất ngờ có động thái mới thu hút sự chú ý của công chúng.

Trên trang cá nhân mới đây, cô đăng tải loạt hình ảnh mới, đánh dấu lần xuất hiện hiếm hoi sau khoảng hai năm không cập nhật đời sống cá nhân. Đáng chú ý, trong bộ ảnh lần này có sự xuất hiện của con trai và nam diễn viên Trần Vỹ Đình.

 

Cô viết: "As 2025 ends, it has changed my world in the most beautiful way. Every day with you feels like a gift I never knew I needed. Thank you for filling my heart in ways I couldn't imagine. Happy to have you in all my new years to come. Wishing everyone a warm and wonderful 2026. May we all cherish every moment with our loved ones". Tạm dịch: Khi năm 2025 khép lại, thế giới của tôi đã thay đổi theo cách đẹp đẽ nhất. Mỗi ngày bên bạn đều giống như một món quà mà trước đây tôi chưa từng nghĩ mình cần đến. Cảm ơn vì đã lấp đầy trái tim tôi theo những cách mà tôi không thể tưởng tượng được. Hạnh phúc khi có bạn trong tất cả những năm mới sắp tới. Chúc mọi người một năm 2026 ấm áp và tuyệt vời. Mong rằng chúng ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu.

 

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người theo dõi, bởi đây là lần hiếm hoi Hà Tuệ công khai khoảnh khắc gia đình sau thời gian dài giữ kín đời tư. Trước đó, cô và Trần Vỹ Đình vốn nổi tiếng là cặp đôi kín tiếng, ít khi chia sẻ thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình - Ảnh 1Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình - Ảnh 2

Sau khi có em bé, đường nét khuôn mặt, khí chất của Hà Tuệ cũng thay đổi. Cô được nhận xét dịu dàng, đằm thắm hơn trước. Gần như việc sinh con không ảnh hưởng đến nhan sắc của Hà Tuệ, mà còn giúp cô thêm phần xinh đẹp.

Các blogger cho rằng, để có được hình thể như hiện tại, siêu mẫu sinh năm 1989 cần phải mất ít nhất 3 tiếng tập luyện chuyên nghiệp mỗi ngày. Dù Hà Tuệ là siêu mẫu nhưng cô vẫn phải tuân theo những chế độ nghiêm ngặt, sinh hoạt nguyên tắc để nhanh chóng lấy lại vóc dáng.

Cuộc sống của Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình sau khi "về chung một nhà" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cô nghỉ dưỡng và phục hồi sức khỏe tại một trung tâm chăm sóc sau sinh, không quá bận rộn với việc chăm sóc em bé. Người đẹp vẫn có đủ thời gian dành cho bản thân, trở lại sử dụng mạng xã hội và cập nhật những khoảnh khắc đời thường.

Siêu mẫu Hà Tuệ có động thái lạ sau khi sinh con cho thiếu gia nghìn tỷ Trần Vỹ Đình - Ảnh 3

Truyền thông Trung Quốc cho biết, mối quan hệ giữa Hà Tuệ và mẹ của Vỹ Đình khá hòa hợp, không có mâu thuẫn hay xung đột nào. Gần đây, mẹ của nam diễn viên đã bay đến Bắc Kinh thăm con dâu và cháu nội. Nhiều người suy đoán, gia đình đang lên kế hoạch để tổ chức tiệc mừng cho em bé.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình thông báo có con đầu lòng vào ngày 18.10.2025. Cặp đôi đăng bài công khai trên mạng xã hội, khoe ảnh bế con nhưng giấu kín khuôn mặt.

Trước đó, vào tháng 8.2025, Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình từng vướng tin đồn kết hôn bí mật.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, nam diễn viên Trần Vỹ Đình bất ngờ chia sẻ về quãng thời gian u tối phía sau ánh hào quang.

